تاریخ انقلاب با درگذشت آیت الله رفسنجانی ورق دیگری خورد

آیت الله عباس کعبی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به درگذشت آیت الله هاشمی رفسنجانی اظهار کرد: در روز ۱۹ دی ماه یکی از برگ های تاریخی انقلاب اسلامی در شامگاه ارتحال کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه (س) با ارتحال آیت الله هاشمی رفسنجانی ورق خورد و فضای غم و اندوه ایران اسلامی و همه شیفتگان انقلاب اسلامی را دربرگرفت.



وی افزود: نام آیت الله هاشمی رفسنجانی با نام انقلاب، ایران و اسلامی گره خورده و به طور قطع با ارتحال ایشان تاریخ انقلاب اسلامی ورق دیگری خورده است.



آیت الله کعبی بیان کرد: ارتحال این مجاهد را به مقام معظم رهبری، مردم، حوزه های علمیه و خانواده این بزرگ مرد انقلاب و ایران تسلیت عرض کرده و از خداوند منان همنشینی ایشان را با امام راحل مسئلت نموده و امیدوارم در کنار شهدای انقلاب محشور شوند.