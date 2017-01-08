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۱۹ دی ۱۳۹۵، ۲۲:۴۷

آیت الله کعبی:

تاریخ انقلاب با درگذشت آیت الله رفسنجانی ورق دیگری خورد

تاریخ انقلاب با درگذشت آیت الله رفسنجانی ورق دیگری خورد

اهواز - نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری گفت: با درگذشت آیت الله رفسنجانی که از مردان کلیدی انقلاب اسلامی بود، تاریخ پربار انقلاب ورق دیگری خورد.

آیت الله عباس کعبی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به درگذشت آیت الله هاشمی رفسنجانی اظهار کرد:  در روز ۱۹ دی ماه یکی از برگ های تاریخی انقلاب اسلامی در شامگاه ارتحال کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه (س) با ارتحال آیت الله هاشمی رفسنجانی ورق خورد و فضای غم و اندوه ایران اسلامی و همه شیفتگان انقلاب اسلامی را دربرگرفت.

وی افزود:  نام آیت الله هاشمی رفسنجانی با نام انقلاب، ایران و اسلامی گره خورده و به طور قطع با ارتحال ایشان تاریخ انقلاب اسلامی ورق دیگری خورده است.

آیت الله کعبی بیان کرد: ارتحال این مجاهد را به مقام معظم رهبری، مردم، حوزه های علمیه و خانواده این بزرگ مرد انقلاب و ایران تسلیت عرض کرده و از خداوند منان همنشینی ایشان را با امام راحل مسئلت نموده و امیدوارم در کنار شهدای انقلاب محشور شوند.

کد مطلب 3872201

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