مرحوم هاشمی رفسنجانی ازموثرترین شخصیت های نظام بود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی و تشریفات قوه قضائیه، پیام تسلیت رئیس قوه قضاییه در پی درگذشت رئیس فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی به شرح ذیل است

بسم الله الرحمن الرحیم

انالله و انا الیه راجعون

خبر ارتحال مرحوم آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام موجب تأسف اینجانب گردید.

ایشان سالهای متمادی از مبارزان نهضت در دوران قبل از پیروزی انقلاب اسلامی بودند و بعد از انقلاب نیز از موثرترین شخصیتهای نظام در کنار امام (ره) و مقام معظم رهبری در سمتهای مختلف به نظام اسلامی خدمت کردند.

رحلت این یار دیرین امام (ره) و مقام معظم رهبری را به محضر حضرت بقیة الله الاعظم (عج) و رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله العالی) و بازماندگان آن مرحوم تسلیت عرض نموده و از خداوند متعال برای آن فقید سعید غفران الهی و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل آرزومندم.

صادق آملی لاریجانی