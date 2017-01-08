به گزارش خبرگزاری مهر، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در پیامی درگذشت آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی یار دیرین امام و رهبری را تسلیت گفت.

پیام تسلیت رئیس مجلس

متن پیام به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

انالله و انا الیه راجعون

مرد بزرگی چشم از این جهان فرو بست که در چهره او شصت سال مبارزه با استبداد و استعمار، تلاش خستگی ناپذیر برای استقرار نظام اسلامی، مجاهدتی کم نظیر برای دفاع از استقلال و تمامیت ارضی، کوششی مداوم برای عمران و آبادی کشور و همتی مستمر برای سامان دادن به امور تقنینی هویدا بود.

روحانی عظیم القدری که از دهه ۳۰ با تبلیغ اسلامی و آگاهی بخش سیاسی سعی وافری در بیداری ملت نمود.

سال‌ها زندان همراه با شکنجه و آزار فراوان او را از پا نینداخت تا نهضت، به رهبری امام خمینی(ره) به ثمر نشست.

به عنوان نزدیک ترین مشاور و یار امام به عضویت شورای انقلاب برگزیده شد و در همان ماه های اول پیروزی، هدف تیر منحرفین قرار گرفت، لیکن از تلاش برای در هم شکستن چهره نفاق و انحراف باز نایستاد.

اداره قوه مقننه، مسئولیت خطیری در آن سال های جنگ و آشوب بود که با صلابت به دوش کشید.

فرماندهی میدان های جنگ در زیر فشار نظامی و تحریم دشمن از کارهای طاقت فرسایی بود که از قهرمانی چون هاشمی ساخته بود.

در تمام این دوران او همراه با حضرت آیت الله خامنه ای(مدظله العالی) امام امت را یاری کرد و چون پروانه گرد وجود آن پیر فرزانه گشت.

انتخاب رهبر جدید انقلاب فرصتی بود تا هاشمی عزیز، باور و ایمان خود را نسبت به حضرت آیت الله خامنه ای نشان دهد.

به عنوان رئیس جمهور، حداکثر همراهی را با رهبری داشت و رهبر معظم انقلاب همواره از دولت ایشان حمایت کردند.

سپس در جایگاه ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام، لحظه ای از خدمت به نظام اسلامی فروگذاری ننمود. علاقه وافر او به حفظ نظام و اعتلای آن و عشق او به رهبری، دشمنان را به کینه ورزی مداوم نسبت به او وامی داشت.

اینجانب ضمن نهایت تأثر و تأسف از این حادثه مؤلمه، مراتب تسلیت خود را به ساحت مقدس حضرت ولی عصر(عج)، مقام معظم رهبری، خاندان محترم هاشمی، حوزه علمیه مقدسه قم و ملت شریف ایران تقدیم می دارم.

برای آن سفر کرده، آرزوی علو درجات و برای بازماندگان، دوستان و یاران ایشان صبر و شکیبایی از خداوند بزرگ مسئلت دارم.

علی لاریجانی

رئیس مجلس شورای اسلامی

۱۹ دی‌ماه ۱۳۹۵