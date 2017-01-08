به گزارش خبرگزاری مهر، در پی درگذشت آیت الله هاشمی رفسنجانی، رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام ، سردار سرلشکر محمد باقری رییس ستاد کل نیروهای مسلح پیام تسلیتی صادر کرد.

در پیام تسلیت سرلشکر باقری با اشاره به مجاهدت های آیت الله هاشمی رفسنجانی در دوران نهضت اسلامی آمده است: «آن مجاهد سفر کرده در طول مبارزات انقلابی خود. در دوران رژیم ستم شاهی پهلوی رنج های بسیاری متحمل شد و پس از پیروزی انقلاب اسلامی با قبول مسئولیت های خطیر نقش موثری در پیشبرد اهداف انقلاب داشت.

اینجانب ضمن تسلیت ارتحال این مجاهد خستگی ناپذیر و مبارز روزهای سخت انقلاب به فرماندهی معظم کل قوا، ملت شریف ایران و ارادتمندان و خانواده آن فقید سعید، از درگاه خداوند متعال برای رحمت و غفران واسعه مسألت می نمایم».

