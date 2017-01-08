استاندار ایلام درگذشت آیت الله هاشمی رفسنجانی را تسلیت گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، در پیام محمدرضا مروراید استاندار ایلام آمده است:

ارتحال عالم مجاهد و خستگی ناپذیر حضرت آیت الله هاشمی رفسنجانی موجب تاثر همگان گردید.

ایشان در طول عمر پر برکت خود از ابتدای جوانی از بنیانگذاران نهضت اسلامی بود و تا پیروزی انقلاب شب و روز از پای ننشست و بارها تا مرز شهادت پیش رفت.

پس از پیروزی انقلاب، استوانه ای محکم برای اجرای منویات امام(ره) بود؛ او به عنوان نماد اعتدال و عقلانیت بارها در مراحل مختلف به خاطر همدلی با مردم، از آنان رای اعتماد گرفت و آخرین نمونه آن در انتخابات مجلس خبرگان رهبری در سال گذشته و رای قاطع ملت به ایشان و دکتر روحانی بود.

ایشان هر لحظه که احساس می کرد به انقلاب لطمه ای وارد می شود یا قرار است انحرافی پیش آید، مردانه با بصیرتی مثال زدنی در خط مقدم جبهه بود؛ چه در ابتدای انقلاب و غائله گروهک ها، چه در دفاع مقدس و تقبل فرماندهی کل قوا، چه در پذیرش ریاست جمهوری و ساختن ایران اسلامی و چه مقاومت در برابر انحرافات سالهای ۸۴ تا ۹۲.

این عالم مبارز، به رغم پذیرش تیرهای زهرآگین دوستان نادان انقلاب، مردانه ایستاد و در دفاع از آرمان های انقلاب کوتاه نیامد؛ به طوری که رهبر معظم انقلاب نیز حاضر به پذیرش مجدد عناصر منحرف در انتخابات آتی نشد.

امید است ملت ایران با رهروی راه ایشان که راه اعتدال و میان روی و اسلام سمحه و سهله بود، یادش را برای همیشه زنده نگه دارند.

اینجانب این ضایعه اسفناک را به مردم عزیز ایران و ایلام و خانواده مکرم ایشان تسلیت عرض نموده و از خداوند متعال برای این عالم مبارز علو درجات را خواهانم.