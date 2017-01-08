ایران داغدار و سیاهپوش مردی از جنس استقامت و ولایت مداری است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری کرمان، آیت الله سید یحیی جعفری و علیرضا رزم حسینی طی پیامی مشترک ارتحال حضرت آیت‌الله هاشمی رفسنجانی را تسلیت گفتند.

پیام تسلیت به شرح ذیل است؛

«الَّذِینَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِیبَةٌ قَالُواْ إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَیْهِ رَاجِعونَ

سلام علیکم بما صبرتم

آسمان انقلاب اسلامی ایران، امروز داغدار و سیاهپوش مردی از جنس استقامت و ولایت مداری است که دوران جوانی خود را در کنار فراگرفتن علوم دینی به مبارزات انقلابی پرداخت و یار و یاور امام خمینی (ره) بود و پس از آن نیز انقلابی گونه در کنار رهبر معظم انقلاب اسلامی در مسیر توسعه و پیشرفت کشور در سنگرهای مختلف خدمت کرد.

آیت الله هاشمی رفسنجانی به عنوان فرزند خلف دیار کریمان و الگوی انقلابی و اسلامی همواره مایه افتخار و پشت گرمی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بودند که نامش برای همیشه در تاریخ این نظام و کشور باقی خواهد ماند.

بی شک در قالب کلمات و جملات نمی توان داغ از دست دادن پدری مهربان، مدیری مدبر و راست قامتی استوار را تسلا بخشید لیکن در بضاعت خود این داغ بزرگ را به محضر رهبر معظم انقلاب اسلامی، مردم ایران اسلامی و خانواده محترم ایشان تسلیت گفته و برای آن مرحوم غفران الهی را از درگاه ایزد منان مسألت می کنیم.»