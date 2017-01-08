به گزارش خبرنگار مهر محسن مهرعلیزاده در حاشیه مراسم وداع با پیکر مرحوم آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: ایشان یکی از ستون‌های انقلاب و نظام بودند. زندگی قبل از انقلاب ایشان سراسر مبارزه و محرومیت‌ها بود.

وی ادامه داد: مرحوم آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی ذهن بسیار فعال و باجوششی داشت، ضمن آنکه فردی فعال و عاشق ساختن کشور بود و از تمام وجود برای انقلاب دل می‌سوزاند.

مهرعلیزاده خاطرنشان کرد: مرحوم آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی در دوران دفاع مقدس حضور ارزشمندی داشت و در برهه‌ای از زمان نفر اول جنگ بود و از همه جهات انسانی عالم و برجسته بود.