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۱۹ دی ۱۳۹۵، ۲۳:۴۴

محسن مهرعلیزاده:

آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی در دوران دفاع مقدس حضور ارزشمندی داشتند

آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی در دوران دفاع مقدس حضور ارزشمندی داشتند

فعال سیاسی اصلاح طلب گفت: مرحوم آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی در دوران دفاع مقدس حضور ارزشمندی داشت و در برهه‌ای از زمان نفر اول جنگ بود.

به گزارش خبرنگار مهر محسن مهرعلیزاده در حاشیه مراسم وداع با پیکر مرحوم آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: ایشان یکی از ستون‌های انقلاب و نظام بودند. زندگی قبل از انقلاب ایشان سراسر مبارزه و محرومیت‌ها بود.

وی ادامه داد: مرحوم آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی ذهن بسیار فعال و باجوششی داشت، ضمن آنکه فردی فعال و عاشق ساختن کشور بود و از تمام وجود برای انقلاب دل می‌سوزاند.

مهرعلیزاده خاطرنشان کرد: مرحوم آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی در دوران دفاع مقدس حضور ارزشمندی داشت و در برهه‌ای از زمان نفر اول جنگ بود و از همه جهات انسانی عالم و برجسته بود.

کد مطلب 3872234
محمد مهدی ملکی

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