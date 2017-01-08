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۱۹ دی ۱۳۹۵، ۲۳:۵۳

پیام تسلیت استاندار فارس به مناسبت رحلت آیت الله هاشمی رفسنجانی

پیام تسلیت استاندار فارس به مناسبت رحلت آیت الله هاشمی رفسنجانی

شیراز- استاندار فارس با صدور پیامی رحلت آیت الله هاشمی رفسنجانی را تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از استانداری فارس، استاندار فارس بمناسبت رحلت آیت الله هاشمی رفسنجانی ، با صدور پیامی این مصیبت عظیم را به رهبر معظم انقلاب، ملت بزرگ ایران و دوستداران آبادانی و پیشرفت کشور بویژه همسر فداکار و فرزندان گرامی و خاندان شریف ایشان تسلیت گفت.

متن پیام تسلیت سید محمد علی افشانی بدین شرح است:

رحلت جانسوز حضرت آیت الله هاشمی رفسنجانی سیاستمداری خیرخواه  که از پیشگامان انقلاب اسلامی و از یاران وفادار امام و مدافع منافع ملی بوده اند خسارت سنگینی برای انقلاب و ایران است.

اینجانب این مصیبت عظیم را به رهبر معظم انقلاب، ملت بزرگ ایران و دوست داران آبادانی و پیشرفت کشور بویژه همسر فداکار و فرزندان گرامی و خاندان شریف تسلیت می گویم و از خداوند رحمان برای آن عالم مجاهد رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان محترم صبر و اجر مسئلت دارم.

کد مطلب 3872236

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