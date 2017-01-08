پیام تسلیت استاندار فارس به مناسبت رحلت آیت الله هاشمی رفسنجانی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از استانداری فارس، استاندار فارس بمناسبت رحلت آیت الله هاشمی رفسنجانی ، با صدور پیامی این مصیبت عظیم را به رهبر معظم انقلاب، ملت بزرگ ایران و دوستداران آبادانی و پیشرفت کشور بویژه همسر فداکار و فرزندان گرامی و خاندان شریف ایشان تسلیت گفت.

متن پیام تسلیت سید محمد علی افشانی بدین شرح است:



رحلت جانسوز حضرت آیت الله هاشمی رفسنجانی سیاستمداری خیرخواه که از پیشگامان انقلاب اسلامی و از یاران وفادار امام و مدافع منافع ملی بوده اند خسارت سنگینی برای انقلاب و ایران است.

اینجانب این مصیبت عظیم را به رهبر معظم انقلاب، ملت بزرگ ایران و دوست داران آبادانی و پیشرفت کشور بویژه همسر فداکار و فرزندان گرامی و خاندان شریف تسلیت می گویم و از خداوند رحمان برای آن عالم مجاهد رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان محترم صبر و اجر مسئلت دارم.