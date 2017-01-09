هاشمی رفسنجانی در تمام مقاطع انقلاب نقش پررنگ و بارزی داشت

حمیدرضا مقدم فر در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به درگذشت آیت الله هاشمی رفسنجانی اظهار داشت: آیت الله هاشمی رفسنجانی نقش بارزی در قبل از پیروزی انقلاب اسلامی داشت.

وی افزود: سهم ایشان در نهضت امام خمینی (ره) روشن است و نقش مهمی را داشتند. بعد از پیروزی انقلاب نیز وی بعنوان یاور انقلاب و امام در تمامی مقاطع و روزهای انقلاب اسلامی نقش پررنگ و بارزی داشت.

مشاور فرهنگی رسانه ای فرمانده کل سپاه ادامه داد: آیت الله هاشمی رفسنجانی پس از پیروزی انقلاب اسلامی در سمت های مهمی مانند ریاست جمهوری و ریاست مجلس شورای اسلامی ایفای نقش کرد و خدمات زیادی به اقلاب انجام داد.

وی در پایان گفت: امروز که با فقدان ایشان مواجه ایم باید از سوابق ایشان فرصت کافی را ببریم.