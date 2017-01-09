پیام تسلیت استاندار کهگیلویه وبویراحمد درپی درگذشت آیت الله هاشمی

به گزارش خبرنگار مهر، در پیام سید موسی خادمی آمده است: خبر رحلت عالم وارسته، دانشمند بزرگ و مبارز نستوه حضرت آیتالله هاشمی رفسنجانی یار دیرین و صدیق امام و رهبری و مرد روزهای سخت انقلاب و نظام باعث تاسف و تالم شد و ضایعهای اسفبار و ثلمهای جبران ناپذیر برای کشور و نظام مقدس جمهوری اسلامی محسوب میشود.
بیشک خدمات ارزنده آن مرد بزرگ و مبارز خستگی ناپذیر در قبل از انقلاب و در طول دوران مبارزه با رژیم ستمشاهی و تحمل رنجها و شکنجهها در زندانهای ساواک و پس از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی و در حساسترین دورانهای حیات نظام و انقلاب بر کسی پوشیده نیست.
آن عالم فقید و مجاهد نستوه که از اعضای برجسته و موثر شورای انقلاب بوده، در دوران حیات خود علاوه بر امین امام و رهبری مسئولیتهایی همچون سرپرستی وزارت کشور، ریاست مجلس شورای اسلامی، رئیس مجلس خبرگان رهبری، رئیسجمهور ایران اسلامی، رئیس مجلس خبرگان رهبری و ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام تنها گوشهای از خدمات ارزنده و گنجینه گرانبهای این همسنگر رهبر معظم انقلاب است.
اینجانب به نمایندگی از مردم شریف، انقلابی و همیشه در صحنه استان کهگیلویه و بویراحمد ارتحال ملکوتی عالم ربانی حضرت آیتاللهالعظمی هاشمی رفسنجانی را محضر رهبر معظم انقلاب، مراجع عظام، حوزههای علمیه و ملت قدرشناس ایران اسلامی و بیت مکرم آن فقید سعید تسلیت و تعزیت عرض میکنم و صبر و اجر جزیل برای بازماندگان و علو درجات را برای ایشان در جوار حضرت حق مسالت مینمایم.
نظر شما