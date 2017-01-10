توسعه حمل و نقل برون شهری در شهرستان ملارد ضروری است

بهمن خطیبی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به نقش بسیار موثر و تعیین کننده حمل ونقل در تحقق توسعه پایدار اظهار داشت:شهرستان ملارد با نرخ رشد جمعیتی بیش از چهار درصد از نمونه مناطقی به شمار می رود که توسعه زیرساخت ها و امکانات، همسان و متناسبِ با رشد و افزایش جمعیت در آن ضروری است.

فرماندار ملارد عنوان کرد: با عنایت به مهاجرپذیری این شهرستان و استقرار فزاینده جمعیت در این خطه از غرب استان تهران، می توان از ملارد به عنوان یکی از شهرهای خوابگاهی یاد کرد که حجم ترددهای روزانه آن به پایتخت بسیار زیاد است.

وی افزود:با چنین اوصافی، رفع گره های ترافیکی و توسعه ناوگان حمل و نقل در قالب ریلی و مترو از ضرورت های اجتناب ناپذیر این شهرستان به شمار می رود.

خطیبی گفت:امیدواریم با گشایش های مالی و اعتباراتی که به تدریج محقق می شود، امکانات زیرساختی در این عرصه با ارتقا و تقویت هر چه بیشتری همراه شود.

فرماندار ملارد عنوان کرد:همجواری با استان البرز، وجود مراکز متعدد صنعتی و تولیدی، ظرفیت های زراعی و کشاورزی، مراکز پرورش دام، طیور و تولید تخم مرغ، کیفیت بسیار مطلوب قارچ تولیدی در این شهرستان، برخورداری از عرصه منابع طبیعی وسیع و گسترده و نزدیکی به فرودگاه مهر آباد، امام خمینی(ره) و پیام، از ویژگی های منحصر به فردی به شمار می رود که اعتبار خاصی به منطقه مذکور در غرب استان تهران بخشیده است.

وی یادآور شد:تلاش می کنیم با همدلی و همزبانی بسیار موثر و سازنده ای که در شهرستان ملارد وجود دارد و همچنین عنایت ویژه ای که مسئولان استانی و کشوری به این منطقه لحاظ می کنند، اقدامات موثر و مطلوب تری در راستای پیشرفت و شکوفایی هر چه بیشتر این محدوده از استان تهران عملیاتی شود.