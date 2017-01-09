اجرای برنامه های هنری در مازندران به تعویق افتاد

احد جاودانی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه به مناسبت رحلت آیت الله هاشمی رفسنجانی، اجرای کلیه برنامه های هنری استان را یک هفته به تعویق انداخته است افزود: به دلیل ارتحال جانسوز بزرگمرد نظام مقدس جمهوری اسلامی، حضرت آیت الله هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و یار دیرین امام و رهبری، اجرای کلیه برنامه های هنری شامل کنسرت های موسیقی، جُنگ های ترکیبی نمایشی و همینطور جشنواره تئاتر استانی فجر ، لغو شده و زمان برگزاری آنها یک هفته به تعویق افتاد.

وی همچنین با تسلیت به مناسبت رحلت آیت‌الله هاشمی رفسنجانی اظهار داشت: رحلت جانسوز فقیه مجتهد و مجاهد نستوه حضرت آیت‌الله هاشمی رفسنجانی، تاریخ ناطق انقلاب اسلامی و یار دیرین حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبری ، داغی بر دل نهضت همیشه بیدار انقلاب اسلامی و اندوهی سهمگین برای رهبر و مردم ایران اسلامی است.