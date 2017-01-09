مسئولین و علمای کرمانشاه رحلت آیت الله هاشمی را تسلیت گفتند

به گزارش خبرگزاری مهر، متن پیام آیت الله علما نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه بدین شرح است:

خبر رحلت آیت الله هاشمی رفسنجانی مجاهد نستوه و یار دیرین امام(ره) موجب تالم و تاثر گردید. آن مرحوم در دوران رژیم ستمشاهی رنج و محنت زیادی را متحمل شد و پس از پیروزی انقلاب نیز با قبول مسئولیت های مهم کوشا بود.

اینجانب رحلت ایشان را به مقام معظم رهبری، بازماندگان و مردم شریف ایران اسلامی تسلیت گفته و از خداوند متعال رحمت و غفران واسعه الهی را برای ایشان مسالت می نمایم.

آیت الله محمود محمدی عراقی و آیت الله امان الله نریمانی نمایندگان مردم کرمانشاه در مجلس خبرگان رهبری نیز با صدور پیامی درگذشت آیت الله رفسنجانی را تسلیت گفتند.

در بخشی از این پیام آمده است: ایشان قبل از پیروزی انقلاب در عرصه مبارزه با طاغوت از هیچ کوششی دریغ ننمود و پس از پیروزی انقلاب نیز همراه امام(ره) و مقام معظم رهبری، در تحکیم و تثبیت انقلاب نقش ارزنده ای ایفا کرد.

در بخشی از متن پیام تسلیت ماموستا ملا محمد محمدی امام جمعه اهل سنت کرمانشاه نیز آمده است: هیچ ایرانی قدرشناس و انسان منصفی نمی تواند برآنچه آیت الله هاشمی در سالهای عمر پربارشان برای این انقلاب، مردم و کشور به انجام رسانده چشم بپوشد و سختی ها و رنج هایی را که بر آن مرد بزرگ رفته نبیند.

اینجانب از سوی خود و مردم اهل سنت کرمانشاه ارتحال جانسوز آن روحانی متخلق به اخلاق اسلام ناب و اندیشه ورز عمل گرا و دلسوز و توانا را به محضر مقام معظم رهبری، بیت مکرم ایشان و مردم شریف ایران اسلامی تسلیت می گویم.

متن پیام اسدالله رازانی استاندار کرمانشاه به مناسبت درگذشت آیت الله هاشمی رفسنجانی نیز به این شرح است: با قلبی محزون و چشمانی اشکبار ارتحال فقیه عالیقدر و مجاهد نستوه، یار دیرین انقلاب و امام(ره) و همراه همیشگی مقام معظم رهبری، آیت الله هاشمی رفسنجانی رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام را به محضر مبارک امام عصر(عج)، مقام معظم رهبری، ملت بزرگ ایران و بیت شریف ایشان تسلیت عرض نموده و از خداوند سبحان برای آن فقید سعید علو مقام و قرار گرفتن در ردیف اولیای بزرگ خداوند را مسالت دارم.

همچنین مجمع نمایندگان استان کرمانشاه با صدور پیامی درگذشت رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام را تسلیت گفتند.

در بخشی از این پیام آمده است: آیت الله هاشمی رفسنجانی یار دیرین انقلاب و مقام معظم رهبری عمر خود را در راه تحقق آرمانهای اسلام و انقلاب سپری کرد و در راه مبارزه با استکبار جهانی از هیچ کوششی دریغ ننمود.