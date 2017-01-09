به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمانشاه، جلسه اتاق فکر برندینگ در حوزه تعاونی ها در اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمانشاه و با حضور مسئولین دانشگاه علمی کاربردی فرهنگ و هنر، اتاق تعاون، سازمان مدیریت صنعتی، پارک علم و فناوری، بنیاد توسعه کارآفرینی و چندین مرکز مشاوره و خدمات کارآفرینی مدیریت و کارشناسان حوزه تعاون تشکیل شد.

در این نشست هر یک از حاضرین به بیان دیدگاه های خود در زمینه برندسازی در تعاونی ها پرداختند.

داود یاوری مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمانشاه در این نشست گفت: راهبرد توسعه بازار و تقویت برند تعاونی ها یکی از ۷ راهبرد اساسی برای تقویت و توسعه تعاونی ها است که در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دولت تدبیر و امید ترسیم و تعریف شده است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمانشاه افزود: هدف از تشکیل این نشست، یافتن راهکارهایی برای برخورداری تعاونی ها از مزیت رقابت پذیری و ظرفیت های موجود در تعاونی ها و تشکیل زنجیره های بین تعاونی ها، اتحادیه ها، اتاق تعاون، بنیاد توسعه تعاون و کارآفرینی و دیگر تشکلات تعاونی است.

یاوری با اشاره به فعالیت حوزه تعاون در جهت ارتقا وضعیت تعاونی ها و معرفی محصولات آن به بازار فروش اضافه کرد: در بحث ارتقا تعاونی ها در سال گذشته به صورت ویژه به برند سازی توجه ویک دوره کارگاه آموزشی با بهره بردن از اساتید برجسته کشوری برای اولین بار با حضور مدیران کل، اتاق های تعاون و تعاونی های منطقه غرب کشور در استان و با هدف بالا رفتن توان رقابتی تعاونی ها در بازار رقابت برگزار شد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خاطر نشان کرد: برند سازی بویژه برای محصولات تعاونی ها شناسنامه محصولات تلقی می شود و می تواند رقابت سازنده ای را در بازار ایجاد و توان حضور دربازارهای بین الملی نیز افزایش دهد.