اعتبارات ارتقای «هتلینگ» ۲ بیمارستان لرستان اختصاص پیدا کرد

امین بهاروند در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در سخنانی با اشاره به اختصاص اعتبارات ارتقای هتلینگ دو بیمارستان لرستان اظهار داشت: این اعتبارات برای هتلینگ دو بیمارستان «نرگس» شهرستان دورود و همچنین «کوثر» شهرستان بروجرد اختصاص پیدا کرده است.

وی با بیان اینکه با اختصاص این اعتبارات کار هتلینگ این بیمارستان ها در دستور کار قرار می گیرد گفت: با توجه به برنامه ریزی های صورت گرفته طرح ارتقای هتلینگ دو بیمارستان یاد شده ظرف شش ماه آینده اجرایی می شود.

مدیر درمان تامین اجتماعی لرستان همچنین با بیان اینکه همزمان کار به روز رسانی تجهیزات و امکانات اورژانس این دو بیمارستان نیز آغاز می شود گفت: اعتبار این موضوع نیز اختصاص پیدا کرده و به زودی این امر نیز در دستور کار قرار می گیرد.

بهاروند تصریح کرد: در مجموع بیش از هشت میلیارد تومان برای دو بیمارستان نرگس شهرستان دورود و کوثر شهرستان بروجردی اعتبار اختصاص پیدا کرده است.