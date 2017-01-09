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۲۰ دی ۱۳۹۵، ۱۰:۳۲

رئیس دیوان عدالت اداری درگذشت آیت الله هاشمی را تسلیت گفت

رئیس دیوان عدالت اداری درگذشت آیت الله هاشمی را تسلیت گفت

 حجت الاسلام و المسلمین بهرامی با صدور پیامی درگذشت  آیت الله هاشمی رفسنجانی را تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دیوان عدالت اداری، حجت الاسلام و المسلمین بهرامی رئیس دیوان عدالت اداری با صدور پیامی درگذشت آیت الله هاشمی رفسنجانی را تسلیت گفت.

متن پیام به شرح زیر است:

بسمه تعالی

انالله و انا الیه راجعون

رحلت غم انگیز رئیس محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام حضرت آیت الله هاشمی رفسنجانی از یاران صدیق حضرت امام رضوان الله تعالی علیه و از همرزمان مقام معظم رهبری که از استوانه های انقلاب اسلامی بودند و در همه مراحل انقلاب اسلامی نقش موثر و بزرگی داشتند را به مقام معظم رهبری و ملت ایران و خانواده و بستگان ایشان تسلیت می گویم و رحمت و غفران الهی را از خداوند متعال برای ایشان مسئلت دارم.

کد مطلب 3872447

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