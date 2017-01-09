آیت الله هاشمی عمر خود را صرف انقلاب و ایران اسلامی کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دفتر نماینده محلات و دلیجان، حجت الاسلام علیرضا سلیمی ضمن تسلیت درگذشت رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار داشت: این یار دیرین انقلاب و رهبری یک عمر مجاهدت کرد تا انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی(ره) شکل بگیرد و برای پیروزی انقلاب رنج زندان کشید و شکنجه ها دید.

وی تلاش بی وقفه آیت الله هاشمی رفسنجانی را در به ثمر رسیدن انقلاب اسلامی و استمرار آن ستود و افزود: آن مرحوم عمر خویش را برای ترویج انقلاب و برای پیروزی اسلام صرف کرد.

نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس تصریح کرد: وی پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز در مسندهای کلیدی گوناگونی نظیر ریاست مجلس شورای اسلامی، ریاست جمهوری، رئیس مجلس خبرگان رهبری و مجمع تشخیص مصلحت نظام به کشور خدمت کرد.

وی بیان کرد: مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی مورد اعتماد امام راحل بود و بعد از امام نیز، مقام معظم رهبری به ایشان اعتماد داشت و مراودات وی با رهبری پیوسته باقی بود و همواره در تبعیت از ولی فقیه از هیچ تلاشی فروگذار نکرد.

سلیمی با تاکید بر اینکه خدمات آیت الله رفسنجانی به انقلاب و کشور نزد دوست و دشمن قابل انکار نیست، گفت: آن مرحوم به عنوان یک استراتژیست در کشور مطرح بود و به عنوان یک چهره شناخته شده بین المللی در میان ملل مختلف جایگاه خاصی داشت.

وی تصریح کرد: امیدواریم خدای تعالی اجر مضاعف به آن مرحوم عنایت فرماید و خدمات ایشان به انقلاب و اسلام ذخیره و باقیات صالحاتی برای وی بوده و همنشین انبیا و اولیای الهی شود.