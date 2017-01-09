شاپور قاسمی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه خیران بخشی از صدقات و انفاقات خود را به سایر مؤسسات خیریه و مساجد پرداخت میکنند، گفت: کمکهای جمعآوریشده از صندوقهای صدقات این نهاد در امور درمان، مسکن، جهیزیه و تحصیل نیازمندان هزینه میشود .
وی افزود: این نهاد بهمنظور یاریرساندن به اقشار محروم جامعه و هدایت صحیح انگیزههای خیر و انفاقات مردم نوعدوست ساوجبلاغ، پس از اقدام به جذب مشارکتهای مردمی، طرحهای متنوعی را در جهت فقرزدایی و فراهم کردن زمینه مشارکت مردم در امور نیکوکاری و دستگیری از نیازمندان با رویکرد اعتمادسازی به مرحله اجرا درآورده است و دراینبین طرحهایی مانند صدقات و اکرام و محسنین به جهت میزان مشارکت مردم از سهم بیشتری برخوردارند .
قاسمی یادآور شد: نیکوکاران در صورت علاقهمندی به مشارکت در رفع نیازهای محرومان در موضوعاتی مانند مسکن، درمان، جهیزیه، تحصیل و اشتغال میتوانند به دفاتر کمیته امداد در ساوجبلاغ مراجعه کنند.
مدیر کمیته امداد ساوجبلاغ تصریح کرد: بیشتر کمکهای مردمی درگذشته مربوط به صدقات بود، ولی امروزه با تغییر رویکرد این نهاد و تنوع طرحهای فقرزدایی، طرحهای اکرام و محسنین نزد مردم از استقبال ویژهای برخوردارند .
وی خاطرنشان کرد: نیکوکاران با شرکت در طرحهای اکرام و محسنین حمایت از ایتام و فرزندان خانوادههای نیازمند را در قالب واریز کمک نقدی ماهیانه تقبل میکنند .
قاسمی تأکید کرد: صدقات مردم ساوجبلاغ از طریق حدود ۲۰ هزار صندوق نصبشده در معابر، منازل، مساجد، مدارس، اصناف، ادارات و سازمانها جمعآوری میشود .
وی همچنین گفت: کمیته امداد شهرستان ساوجبلاغ با تحت حمایت قرار دادن حدود سه هزار و ۴۰۰ خانواده نیازمند بهصورت دائم و ارائه خدمت موردی و مقطعی به محرومان مراجعهکننده به دفاتر این نهاد در ساوجبلاغ، در خصوص خدمترسانی به محرومان انجاموظیفه میکند .
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