شاپور قاسمی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه خیران بخشی از صدقات و انفاقات خود را به سایر مؤسسات خیریه و مساجد پرداخت می‌کنند، گفت: کمک‌های جمع‌آوری‌شده از صندوق‌های صدقات این نهاد در امور درمان، مسکن، جهیزیه و تحصیل نیازمندان هزینه می‌شود .

وی افزود: این نهاد به‌منظور یاری‌رساندن به اقشار محروم جامعه و هدایت صحیح انگیزه‌های خیر و انفاقات مردم نوع‌دوست ساوجبلاغ، پس از اقدام به جذب مشارکت‌های مردمی، طرح‌های متنوعی را در جهت فقرزدایی و فراهم کردن زمینه مشارکت مردم در امور نیکوکاری و دستگیری از نیازمندان با رویکرد اعتمادسازی به مرحله اجرا درآورده است و دراین‌بین طرح‌هایی مانند صدقات و اکرام و محسنین به جهت میزان مشارکت مردم از سهم بیشتری برخوردارند .

قاسمی یادآور شد: نیکوکاران در صورت علاقه‌مندی به مشارکت در رفع نیازهای محرومان در موضوعاتی مانند مسکن، درمان، جهیزیه، تحصیل و اشتغال می‌توانند به دفاتر کمیته امداد در ساوجبلاغ مراجعه کنند.

مدیر کمیته امداد ساوجبلاغ تصریح کرد: بیشتر کمک‌های مردمی درگذشته مربوط به صدقات بود، ولی امروزه با تغییر رویکرد این نهاد و تنوع طرح‌های فقرزدایی، طرح‌های اکرام و محسنین نزد مردم از استقبال ویژه‌ای برخوردارند .

وی خاطرنشان کرد: نیکوکاران با شرکت در طرح‌های اکرام و محسنین حمایت از ایتام و فرزندان خانواده‌های نیازمند را در قالب واریز کمک نقدی ماهیانه تقبل می‌کنند .

قاسمی تأکید کرد: صدقات مردم ساوجبلاغ از طریق حدود ۲۰ هزار صندوق نصب‌شده در معابر، منازل، مساجد، مدارس، اصناف، ادارات و سازمان‌ها جمع‌آوری می‌شود .

وی همچنین گفت: کمیته امداد شهرستان ساوجبلاغ با تحت حمایت قرار دادن حدود سه هزار و ۴۰۰ خانواده نیازمند به‌صورت دائم و ارائه خدمت موردی و مقطعی به محرومان مراجعه‌کننده به دفاتر این نهاد در ساوجبلاغ، در خصوص خدمت‌رسانی به محرومان انجام‌وظیفه می‌کند .