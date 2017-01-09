به گزارش خبرگزاری مهر، «بشار اسد» رئیس جمهوری سوریه در گفتگو با تعدادی از رسانه های فرانسوی، اعلام کرد: سوریه با قدرت به سمت پیروزی بر دشمنان گام برمی‌دارد.

بر اساس این گزارش، وی افزود: آزادسازی حلب مرحله اساسی از زمان آغاز جنگ در سوریه محسوب می شود.

رئیس جمهوری سوریه همچنین اظهار داشت: طبق قانون اساسی، مأموریت ما آزادسازی وجب به وجب خاک سوریه است.

اسد ادامه داد: من دوست دارم هیأت های مختلف از کشورهای گوناگون به سوریه بیایند و واقعیت آنچه را که طی سالهای گذشته در کشور اتفاق افتاده است، ببینند.