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۲۰ دی ۱۳۹۵، ۱۰:۴۲

بشار اسد:

سوریه با قدرت به سمت پیروزی بر دشمنان گام برمی‌دارد

سوریه با قدرت به سمت پیروزی بر دشمنان گام برمی‌دارد

رئیس جمهوری سوریه در سخنانی با بیان اینکه این کشور با قدرت به سمت پیروزی بر دشمنان خود گام برمی‌دارد، گفت: آزادسازی حلب مرحله اساسی از زمان آغاز جنگ در سوریه محسوب می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، «بشار اسد» رئیس جمهوری سوریه در گفتگو با تعدادی از رسانه های فرانسوی، اعلام کرد: سوریه با قدرت به سمت پیروزی بر دشمنان گام برمی‌دارد.

بر اساس این گزارش، وی افزود: آزادسازی حلب مرحله اساسی از زمان آغاز جنگ در سوریه محسوب می شود.

رئیس جمهوری سوریه همچنین اظهار داشت: طبق قانون اساسی، مأموریت ما آزادسازی وجب به وجب خاک سوریه است.

اسد ادامه داد: من دوست دارم هیأت های مختلف از کشورهای گوناگون به سوریه بیایند و واقعیت آنچه را که طی سالهای گذشته در کشور اتفاق افتاده است، ببینند. 

کد مطلب 3872519

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