آیت الله هاشمی استوانه مستحکم جمهوری اسلامی بود

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی دفتر نماینده ولی فقیه در استان گلستان، آیت الله سید کاظم نورمفیدی در پی ارتحال آیت الله هاشمی رفسنجانی، پیامی صادر کرد.

در متن این پیام آمده است:

ارتحال جانکاه و ناگهانی یار دیرین و با وفای امام و رهبری، عالم مجاهد، مبارز نستوه و انقلابی خستگی ناپذیر، صبور و مظلوم حضرت آیت الله آقای حاج شیخ اکبر هاشمی رفسنجانی رضوان الله تعالی علیه که عمر با برکت خویش را در راه اعتلای اسلام ناب محمدی و به ثمر رسیدن و بالندگی انقلاب شکوهمند اسلامی سپری کرد موجب تالم و تاسف عمیق شد.

همراهی آن بزرگ مرد تاریخ معاصر ایران و استوانه مستحکم نظام مقدس جمهوری اسلامی با حضرت امام خمینی سلام الله علیه در دوران های سخت و پر فراز و نشیب نهضت اسلامی و تحمل آزارها رنج ها و شکنجه ها، پذیرش مسئولیت های خطیر در برهه های حساس و تاریخ ساز پس از انقلاب همچون شورای انقلاب، فرماندهی جنگ، ریاست قوای مقننه، مجریه، مجلس خبرگان رهبری و مجمع تشخیص مصلحت نظام و خدمات ارزنده و بی بدیل آن اندیشمند و سیاستمدار خردورز و اخلاقمدار از حافظه تاریخی ملت فهیم ایران فراموش نخواهد شد.

مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی که با دلسوزی، تدبیر و تجربه بی نظیر خود کشور را از تنگنا ها و گردنه های هولناک و سخت عبور داده و همواره بزرگترین تکیه گاه و پشتیبان رهبر انقلاب بوده است، به رحمت حضرت حق شتافت و به مقتدایش خمینی کبیر پیوست.

اینجانب این ضایعه بزرگ و این ثلمه جبران ناپذیر را به ملت شریف ایران، رهبر معظم انقلاب، مراجع معظم تقلید و حوزه های علمیه و به ویژه به همسر مکرمه، فرزندان گرامی، اخوان معزز و تمامی وابستگان و علاقمندان به آن فقید سعید تسلیت عرض کرده و از پروردگار متعال رحمت و مغفرت واسعه و حشر با اولیاء الله برای آن مرحوم و صبر جمیل و اجر جزیل برای بازماندگان مسئلت دارم.