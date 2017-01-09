آیت الله هادوی تهرانی درگذشت آیت الله هاشمی رفسنجانی را تسلیت گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله هادوی تهرانی در پیامی ارتحال آیت الله هاشمی رفسنجانی رضوان الله علیه را به مقام معظم رهبری و مردم ایران تسلیت گفت. متن این پیام به شرح زیر است.

بسم الله الرحمن الرحیم

مِنَ الْمُؤْمِنِینَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَیْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَی نَحْبَهُ وَ مِنْهُمْ مَنْ یَنْتَظِرُ وَ مَا بَدَّلُوا تَبْدِیلاً ﴿*﴾ لِیَجْزِیَ اللَّهُ الصَّادِقِینَ بِصِدْقِهِمْ وَ یُعَذِّبَ الْمُنَافِقِینَ إِنْ شَاءَ أَوْ یَتُوبَ عَلَیْهِمْ إِنَّ اللَّهَ کَانَ غَفُوراً رَحِیماً (احزاب، ۲۳-۲۴)

اسطوره استقامت و شجاعت در زندان های رژیم ستم شاهی، پرورده سربلند حوزه علمیه قم حضرت آیت الله هاشمی رفسنجانی (رضوان الله علیه) در سالروز قیام مردم قهرمان قم و درآستانه شب سالگرد بزرگداشت وفات ولی نعمت قم حضرت فاطمه معصومه (سلام الله علیها) به ملکوت اعلی پیوست و تمام دوست داران نظام مقدس جمهوری اسلامی و راه روشن امام راحل عظیم الشأن (قدس سره) را در اندوهی جانکاه نشاند.

آن بزرگوار که قبل از انقلاب، استقامتش الگوی مبارزان و بعد از انقلاب، درایتش کمک کار حضرت امام (قدس سره) و بعد از ارتحال امام (قدس سره)، هوش وافر و صمیمیت کم‌نظیرش تکیه‌گاه مطمئنی برای رهبر معظم انقلاب ( مد ظله العالی) بود، یک دم از تلاش و مجاهدت در راه اسلام و انقلاب آرام ننشست و هرگزدر برابر ناملایمات سر تسلیم پایین نیاورد و زانوی غم به آغوش نگرفت و با تمام جفاهایی که به او شد، از مسیر عدالت و اعتدال خارج نشد و نمونه ای از اخلاص عملی در صحنه جهاد سیاسی در روزگار معاصر بود.

او که مثل هر غیر معصوم دیگری مصون از انتقاد و اشتباه نبود، هرگز سزاوار حملات ناجوانمردانه و تهمت های ناروا نبود و آنان که به او ظلم کردند، اگر جبران نکنند قطعا دربرابر خداوند منان و مردم دین باور ایران سر افکنده خواهند بود.

این جانب فقدان این همرزم و همگامی که سابقه‌ی همکاری و آغاز همدلی و همراهی وی با مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) به پنجاه و نه سال تمام می‌رسد و برای ایشان سخت و جانکاه است، به حضورایشان و تمام علمای بزرگ اسلام و مراجع معظم تقلید( دامت برکاتهم) و دوست داران انقلاب وخانواده بزرگوار آن مرحوم تسلیت عرض می کنم و برای آنان صبر جمیل و اجر جزیل و برای آن سفر کرده که صد قافله دل همره اوست، حشر با حضرات معصومین علیهم السلام و شهدای انقلاب و امام شهیدان ( رضوان الله علیهم) را از درگاه حضرت باری تعالی طلب می کنم.