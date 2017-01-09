ترافیک نیمه سنگین در آزادراه کرج - تهران

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ نادر رحمانی گفت: طبق آخرین گزارشات دریافتی از مرکز کنترل ترافیک راه‌های کشور، هم‌اینک در باند جنوبی آزادراه کرج ـ تهران از پل فردیس تا پل کلاک، ترافیک نیمه سنگین و در سایر جاده‌های کشور، ترافیک عادی و روان گزارش شده است.

وی ادامه داد: محورهای مسدود در جاده‌های کشور عبارتند از محور شمشک به دیزین که به علت عدم ایمنی کافی، فعلاً مسدود است. همچنین محور پونل به خلخال به دلیل بارش شدید برف و کولاک مسدود است. محور سروآباد به پاوه نیز به دلیل بارش برف مسدود شده و تردد در آن صورت نمی‌گیرد.

رحمانی افزود: محدوده سه‌راه پونل تا کیلومتر ۱۰ روستای خوجه‌دره در استان گیلان نیز به دلیل ریزش کوه فعلاً مسدود است و تردد در آنها صورت نمی‌گیرد.

رئیس پلیس مرکز کنترل ترافیک راه‌های کشور با اعلام اینکه تردد در جاده‌های برفی و گردنه‌های کوهستانی تنها با زنجیر چرخ همراه است، خاطرنشان کرد: به رانندگان توصیه می‌شود قبل از تردد در مسیرهای مواصلاتی، حتماً وضعیت جوی را مد نظر قرار داده و نسبت به تجهیز وسیله نقلیه خود اقدام کنند.