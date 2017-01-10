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۲۱ دی ۱۳۹۵، ۱۰:۱۷

«من هم هستم» جلوی دوربین می‌رود/ فیلمی درباره جایگاه خانواده

«من هم هستم» جلوی دوربین می‌رود/ فیلمی درباره جایگاه خانواده

فیلم کوتاه «من هم هستم» به کارگردانی محمدرضا یکانی به زودی جلوی دوربین می رود.

به گزارش خبرنگار مهر، فیلم کوتاه «من هم هستم» به تهیه کنندگی و کارگردانی محمد رضا یکانی در مرحله پیش‌تولید قرار دارد و روز چهارشنبه ۲۲ دی ماه فیلمبرداری آن آغاز می شود.

این فیلم که از تولیدات جدید موسسه «تصویر ستاره هنر» است، برای اولین بار در جشنواره فیلم های «۱۰۰ ثانیه ای» نمایش داده می شود.

این فیلم کوتاه به موضوع حرمت و احترام به بنیاد خانواده می پردازد.

عوامل این فیلم عبارتند از تهیه کننده کارگردان: محمد رضا یکانی، نویسنده: مسعود شهری، دستیار کارگردان: عسل هاشمی، مدیرتولید: فرشته صداقت، تصویربردار: بهرام لطفی، صدابردار: هادی معنوی پور، بازیگران: پریوش جعفری، دانیال علیا و شروان یکانی.

کد مطلب 3872554

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