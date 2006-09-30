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۸ مهر ۱۳۸۵، ۸:۳۸

ترقي: سازمان ملل كار آيي خود را از دست داده است/ ساختار غيرعادلانه سازمان ملل و شوراي امنيت بايد اصلاح شود

ترقي: سازمان ملل كار آيي خود را از دست داده است/ ساختار غيرعادلانه سازمان ملل و شوراي امنيت بايد اصلاح شود

عضو شوراي مركزي حزب مؤتلفه اسلامي گفت: سازمان ملل به خاطر انحراف از مسير عدالت، كار آيي خود را در حل و فصل مسائل بين المللي از دست داده و با موضع گيري هاي غلط خود نه تنها به صلح جهاني كمك نمي كند بلكه باعث برهم زدن امنيت جهاني مي شود.

حميد رضا ترقي در گفتگو با خبرنگار سياسي " مهر" در بيرجند ، با اشاره به سوء استفاده بعضي از كشورها از جايگاه و نقش سازمان ملل گفت : متاسفانه بعضي از كشور هاي استكباري براي رسيدن به منافع و خواسته هاي خود از اين  سازمان در راه رسيدن به اهداف خود استفاده مي كنند و به قوانين بين المللي توجهي نمي كنند .

 

وي اظهار داشت :  متاسفانه امروزه امريكا از  سازمان ملل به عنوان حربه اي براي رسيدن به اهداف سلطه گرايانه خود و ايجاد محدوديت براي ساير كشورها استفاده مي كند .

 

ترقي با بيان اين كه سوء استفاده از سازمان ملل موجب از بين رفتن حقوق ملت ها در شوراي امنيت سازمان ملل شده است ، اظهار داشت: براي تغيير ساختارغيرعادلانه  كنوني  اين سازمان و اصلاح آن بايد يك اجماع جهاني به وجود آيد .

 

عضوشوراي مركزي حزب مؤتلفه درادامه عملكرد سازمان ملل را موجب بد گماني افكارعمومي نسبت به اين سازمان عنوان كرد و افزود : در حال حاضر تقريبا اكثر كشور هاي آزاد دنيا به وضعيت فعلي اين سازمان براي برقراري صلح و امنيت جهاني ، مقابله با تجاوزات و احقاق حقوق ملت هاي زير ظلم و ستم امريكا و صهيونيسم هيچ اميدي ندارند .

  

ترقي،نظر ايران را براي اصلاح ساختاردر سازمان ملل ،خواسته تمامي ملت ها عنوان كرد و افزود : براي ايجاد اين تحول نياز به متحد شدن تمامي كشورهاي متعهد و غير متعهد است و نقش ايران در ايجاد يك  ائتلاف جهاني بسيار موثر است.

 

وي با اشاره به امكانات محدود ايران در اطلاع رساني در صحنه بين المللي اظهار داشت: اگر ايران در صحنه بين المللي از آزادي لازم برخوردار بود و اين همه  سانسور از طرف  رسانه هاي گروهي صهيونيست و آمريكا نبود، يقينا خيلي زودتر مي توانستيم پيام خود را به گوش جهان برسانيم .

 

ترقي دولت نهم را در ارائه ديدگاه ها و انتقال پيام عدالت به جهان بسيار فعال دانست  و گفت: استقبال خبرگزاري هاي مستقل دنيا براي پخش سخنان رئيس جمهور ايران از طريق ماهواره و رسانه هاي جمعي رو به افزايش است و دنيا تشنه شنيدن سخنان و مواضع ايران است .

کد مطلب 387257

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