ترقي: سازمان ملل كار آيي خود را از دست داده است/ ساختار غيرعادلانه سازمان ملل و شوراي امنيت بايد اصلاح شود

حميد رضا ترقي در گفتگو با خبرنگار سياسي " مهر" در بيرجند ، با اشاره به سوء استفاده بعضي از كشورها از جايگاه و نقش سازمان ملل گفت : متاسفانه بعضي از كشور هاي استكباري براي رسيدن به منافع و خواسته هاي خود از اين سازمان در راه رسيدن به اهداف خود استفاده مي كنند و به قوانين بين المللي توجهي نمي كنند .

وي اظهار داشت : متاسفانه امروزه امريكا از سازمان ملل به عنوان حربه اي براي رسيدن به اهداف سلطه گرايانه خود و ايجاد محدوديت براي ساير كشورها استفاده مي كند .

ترقي با بيان اين كه سوء استفاده از سازمان ملل موجب از بين رفتن حقوق ملت ها در شوراي امنيت سازمان ملل شده است ، اظهار داشت: براي تغيير ساختارغيرعادلانه كنوني اين سازمان و اصلاح آن بايد يك اجماع جهاني به وجود آيد .

عضوشوراي مركزي حزب مؤتلفه درادامه عملكرد سازمان ملل را موجب بد گماني افكارعمومي نسبت به اين سازمان عنوان كرد و افزود : در حال حاضر تقريبا اكثر كشور هاي آزاد دنيا به وضعيت فعلي اين سازمان براي برقراري صلح و امنيت جهاني ، مقابله با تجاوزات و احقاق حقوق ملت هاي زير ظلم و ستم امريكا و صهيونيسم هيچ اميدي ندارند .

ترقي،نظر ايران را براي اصلاح ساختاردر سازمان ملل ،خواسته تمامي ملت ها عنوان كرد و افزود : براي ايجاد اين تحول نياز به متحد شدن تمامي كشورهاي متعهد و غير متعهد است و نقش ايران در ايجاد يك ائتلاف جهاني بسيار موثر است.

وي با اشاره به امكانات محدود ايران در اطلاع رساني در صحنه بين المللي اظهار داشت: اگر ايران در صحنه بين المللي از آزادي لازم برخوردار بود و اين همه سانسور از طرف رسانه هاي گروهي صهيونيست و آمريكا نبود، يقينا خيلي زودتر مي توانستيم پيام خود را به گوش جهان برسانيم .

ترقي دولت نهم را در ارائه ديدگاه ها و انتقال پيام عدالت به جهان بسيار فعال دانست و گفت: استقبال خبرگزاري هاي مستقل دنيا براي پخش سخنان رئيس جمهور ايران از طريق ماهواره و رسانه هاي جمعي رو به افزايش است و دنيا تشنه شنيدن سخنان و مواضع ايران است .