به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرکل آموزش و پرورش استان بوشهر در پیامی به مناسبت ارتحال حضرت آیت الله هاشمی رفسنجانی آورده است: رحلت آیت الله هاشمی رفسنجانی، رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام و یار دیرین امام و رهبری را که با شهادت امیرکبیر مصادف شده به آحاد مردم شریف به ویژه فرهنگیان استان بوشهر تسلیت عرض می کنم.
ناصر کرمی در ادامه میافزاید: خدمات ارزنده ایشان در طول دوران مبارزه و پس از انقلاب، از خاطرهها محو نخواهد شد. هاشمی ستون اعتدال انقلاب و کشور بود. اعتلای ایران و اسلام، حفظ وحدت و دستیابی ملت به رفیعترین قلههای شکوه و پیشرفت از دغدغههای همیشگی وی بود.
وی ادامه داد: خداوند روح این بزرگ مرد را با انبیاء، اولیای الهی و شهدای بزرگ تاریخ اسلام محشور گرداند.
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