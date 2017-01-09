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۲۰ دی ۱۳۹۵، ۱۱:۲۹

مدیرکل آموزش و پرورش بوشهر:

آیت‌الله هاشمی رفسنجانی ستون اعتدال انقلاب و کشور بود

آیت‌الله هاشمی رفسنجانی ستون اعتدال انقلاب و کشور بود

بوشهر - مدیرکل آموزش و پرورش استان بوشهر گفت: آیت‌الله هاشمی رفسنجانی ستون اعتدال انقلاب و کشور بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرکل آموزش و پرورش استان بوشهر در پیامی به مناسبت ارتحال حضرت آیت الله هاشمی رفسنجانی آورده است: رحلت آیت الله هاشمی رفسنجانی، رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام و یار دیرین امام و رهبری را که با شهادت امیرکبیر مصادف شده به آحاد مردم شریف به ویژه فرهنگیان استان بوشهر تسلیت عرض می کنم.

ناصر کرمی در ادامه می‌افزاید: خدمات ارزنده ایشان در طول دوران مبارزه و پس از انقلاب، از خاطره‌ها محو نخواهد شد. هاشمی ستون اعتدال انقلاب و کشور بود. اعتلای ایران و اسلام، حفظ وحدت و دستیابی ملت به رفیع‌ترین قله‌های شکوه و پیشرفت از دغدغه‌های همیشگی وی بود.

وی ادامه داد: خداوند روح این بزرگ مرد را با انبیاء، اولیای الهی و شهدای بزرگ تاریخ اسلام محشور گرداند.

کد مطلب 3872605

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