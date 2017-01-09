آیت الله هاشمی رفسنجانی تا آخر در مسیر انقلاب حرکت کرد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله مصطفی علما امروز دوشنبه در گردهمایی کمیته همکاری حوزه های علمیه و آموزش و پرورش که در دفتر امام جمعه کرمانشاه برگزار شد ضمن تسلیت درگذشت آیت الله هاشمی رفسنجانی، وی را شخصیت برجسته ای دانست و گفت: فقدان ایشان ضربه بزرگی است و به این زودی جایش پر نمی شود.

وی افزود: ایشان در فراز و نشیب ها در کنار نظام بود و بر حسب موقعیت و هرجا که نیاز بود برای خدمت به اسلام و نظام حاضر می شد.

آیت الله علما، آیت الله هاشمی رفسنجانی را انسانی خوش فکر دانست که تا لحظه آخر در مسیر نظام و انقلاب حرکت کرد.

وی تصریح کرد: ایشان حدود ۶۰ سال در خدمت اسلام و نظام اسلامی بود و زمانی که خیلی از ما از سیاست سر در نمی آوردیم در متن سیاست بود.

آیت الله علما با بیان اینکه امروز یکی از مباحث مهم در کشور بحث مدارس و آموزش و پرورش است، افزود: حدود ۵۰ سال پیش شهید قدوسی، شهید بهشتی و باهنر در صدد ایجاد یک مدرسه در قم برآمدند که به این طریق بتوانند اهداف دینی خود را در آموزش و پرورش عملی کنند.

دشمن درصدد منحرف کردن فرزندان ما از سنین پایین است

امام جمعه کرمانشاه خاطر نشان کرد: امروز آموزش و پرورش در اختیار نظام، ائمه جمعه و روحانیت است. لذا باید بتوانیم از این موقعیت به نحو شایسته برای ترویج معارف دینی در مدارس استفاده کنیم.

وی یادآور شد: دشمنان اسلام امروز کودکان ۵ ساله را مد نظر گرفته و از مسیر عواطف و احساسات راه های مختلفی را به مدارس باز کرده و قصد به انحراف کشیدن فرزندان ما را از سنین پایین دارد.

اگر فرزندی از این آب و خاک منحرف شود، کشور منحرف خواهد شد

وی با توجه به تهدیدات دشمن ابراز داشت: در این راستا ما باید اقدامات خود را برای تزکیه دانش آموزان به کار بگیریم و از طریق آموزش و پرورش راهی برای خدمات خود باز کنیم.

آیت الله علما تصریح کرد: اگر فرزندی از این آب و خاک منحرف شود -فرق ندارد چه اهل سنت باشد و چه شیعه- کشور منحرف خواهد شد. لذا باید همه در حفاظت از نسل جوان تلاش کنیم.

سرمایه کشور فرزندان آن است نه نفت و گاز

وی در ادامه بیان داشت: امروز سرمایه های کشور این جوانان و دانش آموزان هستند و نفت و گاز سرمایه نیست. لذا اگر فرزندان درست تربیت شوند نفت و گاز هم درست مدیریت می شود.

آیت الله علما گفت: باید در کنار تحصیل به تزکیه اهمیت داده شود چرا که در گذشته افرادی قراردادهایی را منعقد می کردند و طی آن نفت را ۱۰۰ سال در اختیار انگلستان قرار دادند. این قراردادها را افراد غیر صالح امضاء می کردند اما اگر در مراکز علمی فرزندان ما درست تربیت شوند به چنین حرکاتی دست نخواهند زد.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه ادامه داد: وقتی بنی صدر می گفت انجام هرکاری ۱۲۰ سال علم می خواهد این شخص تخصص داشت اما تزکیه نداشت و خیانت کرد.

وی ابراز داشت: اینکه امروز می بینیم دانش آموزان متدین مدال های خود را تقدیم رهبر کردند، نشان دهنده این است که زمینه فراهم است و باید روحانیون ورود پیدا کنند.