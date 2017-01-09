محمدرضا ورزی کارگردان سریال «معمای شاه» در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به سکانس هایی از سریال که در آن به شخصیت آیت الله هاشمی رفسنجانی پرداخته شده است و درباره این شخصیت تاثیرگذار انقلاب اینگونه سخن گفت: من ابتدا مصیبت وارده را تسلیت می‌گویم. آیت الله هاشمی رفسنجانی یکی از بازوان تاریخ انقلاب بود.

وی ادامه داد: آیت الله هاشمی رفسنجانی جدا از نهضت امام خمینی نبود و نخواهد بود و تکلیف تاریخ معاصر با ایشان مشخص است که چه نقش و سهمی داشت، در واقع نقش وی در پیروزی انقلاب انکارناپذیر است.

کارگردان «معمای شاه» با اشاره به پرداخت شخصیت آیت الله هاشمی رفسنجانی در سریال «معمای شاه» اظهار کرد: ما در «معمای شاه» با نگاهی فراجناحی رویدادها و شخصیت ها را از مرحوم بازرگان گرفته تا آیت الله طالقانی و آیت الله هاشمی رفسنجانی بررسی کردیم چون فکر کردیم باید تمام زوایا را دید و درواقع تا جایی که مقدور است و به قصه ما ربط دارد باید این شخصیت ها را به تصویر کشیم.

وی یادآور شد: در این سکانس ها فرازهایی از مبارزه های آیت الله هاشمی رفسنجانی در کنار فرازهایی از مبارزه های آیت الله مطهری و آیت الله طالقانی و دیگر مجاهدان انقلاب به تصویر کشیده شد که این فرازها در خدمت محتوای سریال بودند و ما به طور کامل به زندگینامه این شخصیت ها نپرداختیم. با این حال برای همین فرازها نشست های متعددی را با شخصیت هایی که در قید حیات بودند و یا خانواده های آن کسانی که در قید حیات نبودند برگزار کردیم. درباره آیت الله هاشمی هم نقطه نظرات ایشان را گرفتیم و سعی کردیم بازسازی ما در سریال به شخصیت ایشان نزدیک باشد.

ورزی اظهار کرد: در این جلسات آیت الله هاشمی از خاطراتش برای ما گفت و سوالات و شبهاتی را که نسبت به مقاطعی از دوران انقلاب و جلسات شورای انقلاب داشتیم پاسخ گفت. خلایی در این مقطع وجود داشت و صورت جلسه های این مقطع موجود نبود که او اسنادی را در اختیار ما گذاشت و خواست که پوشیده نماند.

وی با اشاره به طرح این مباحث تصریح کرد: این مسایل را با مشاور پژوهشی در میان می گذاشتیم؛ این مباحث عمدتا مطالبی بود که جزوی از تاریخ انقلاب بود و باید دانست که هاشمی جدا از تاریخ انقلاب نیست و در جریان پیروزی سهم به سزایی داشت. ما در این سکانس ها به دوران مبارزات وی و زندان پرداختیم و بعد از آن به مقطع پیروزی انقلاب پرداختیم. حتی جلساتی که در دوران انقلاب در منزل شهید مطهری برگزار می شد به تصویر کشیده شد زیرا نقش شهید مطهری در مدیریت اتفاقات زمان انقلاب بسیار برجسته و سرنوشت ساز بود.

برخوردهای آیت الله هاشمی نسبت به پاسخگویی و جلسات عنوان کرد: آیت الله هاشمی رفسنجانی برخورد بسیار صمیمانه ای داشت و جالب بود که هر سوالی که داشتم بدون فاصله جواب می داد ورزی با تاکید بر نگاه فراجناحی خود بیان کرد: نگاه ما در این سریال به شخیت ها فراجناحی است و من سعی کردم مسیر رویدادها را براساس آنچه که بوده و اتفاق افتاده پیش ببرم و این نکته را خواستم لحاظ کنم که رویکرد فراجناحی ما براساس محتوای علمی و تخصصی کار است.

کارگردان «معمای شاه» در ادامه درباره برخوردهای آیت الله هاشمی نسبت به پاسخگویی و جلسات عنوان کرد: آیت الله هاشمی رفسنجانی برخورد بسیار صمیمانه ای داشت و جالب بود که هر سوالی که داشتم بدون فاصله جواب می داد. به هر حال ایشان رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام بود و وقتش بسیار اهمیت داشت اما برای این جلسات وقت می گذاشت. حتی بعد از ساخت سکانس هایی که از ایشان داشتیم، آنها را برایشان نمایش دادیم و خوششان آمد و داستان آن سکانس را دوباره مفصل تر برای ما تعریف کردند.

وی بیان کرد: ما نه تنها با ایشان بلکه با بسیاری از بزرگان که قرار بود در سریال به آنها پرداخته شود جلسات را برگزار می کردیم. به طور مثال با صادق طباطبایی هم چندین نشست داشتیم و او مطالب خوبی را از ایام نوفل لوشاتو در اختیارمان گذاشت.

ورزی در پایان درباره انتقاداتی هم که نسبت به بعضی شخصیت ها مطرح شده است، بیان کرد: من به تنهایی و صددرصد تصمیم‌گیرنده نبودم و اهل فن در این سریال در کنار ما قرار داشتند. فکر می کنم کاری را که لازم بوده انجام داده ام ولی با این حال هر کاری مخالفان و موافقانی دارد و من نمی توانم همه را راضی نگه دارم.