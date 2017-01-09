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۲۰ دی ۱۳۹۵، ۱۴:۲۸

مدیر کل تامین اجتماعی استان زنجان:

۹۹ درصد از مراجعات به سازمان تامین اجتماعی زنجان غیر حضوری است

۹۹ درصد از مراجعات به سازمان تامین اجتماعی زنجان غیر حضوری است

زنجان- مدیر کل تامین اجتماعی استان زنجان گفت: خوشبختانه در حال حاضر بیش از ۹۹ درصد از مراجعات به سازمان تامین اجتماعی استان زنجان به صورت غیر حضوری شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود علیاری ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران، افزود: در استان زنجان بالای ۸۵ درصد از ابلاغ های سازمان تامین اجتماعی به صورت الکترونیکی انجام شده است. 

وی اظهار کرد:خوشبختانه در حال حاضر بیش از ۹۹ درصد از مراجعات به سازمان تامین اجتماعی استان زنجان به صورت غیر حضوری است. 

مدیر کل تامین اجتماعی استان زنجان گفت: صدور کارت الکترونیکی درمان در راستای ارتقاء خدمت رسانی به افراد تحت پوشش تامین اجتماعی انجام شده است. 

علیاری تاکید کرد: سازمان تامین اجتماعی به دنبال آن است تا بسیاری از خدمات که امکان برون سپاری آنها وجود دارد را واگذار کند. 

وی گفت:با ارائه خدمات الکترونیکی تامین اجتماعی،  مراجعات به سازمان کاهش یافته و با اجرای این طرح  شاهد کاهش ۶۵ هزار نفری مراجعات به سازمان هستیم. 

مدیر کل تامین اجتماعی استان زنجان یاد آورشد: با اجرایی شدن دولت الکترونیک حجم کثیری از جمعیت مراجعه‌کننده، حق بیمه خود را ماهیانه و به صورت الکترونیک پرداخت می‌کنند.

علیاری  تصریح کرد: سازمان تامین اجتماعی یک سازمان بیمه‌گر اجتماعی است و ماموریت اصلی آن تحت پوشش قرار دادن کارگران و کارکنان مزد و حقوق‌بگیر به‌صورت اجباری و صاحبان حرفه و مشاغل آزاد به‌صورت اختیاری است.

علیاری گفت: استان زنجان هفت شعبه دائم تامین اجتماعی و چهار شعبه اقماری دارد و یک شعبه کارگزاری نیز در استان فعالیت می‌کند.

وی یاد آورشد: این سازمان یک سازمان غیردولتی عمومی است که بخش عمده مالی آن از محل حق بیمه‌ها با مشارکت بیمه شده و کارفرما تامین می‌شود و متکی به منابع دولتی نیست، بنابراین دارایی‌ها و سرمایه‌های آن متعلق به اقشار تحت پوشش در نسل‌های متوالی است و نمی‌تواند با هیچ‌یک از سازمان‌ها و موسسات دولتی یا غیردولتی ادغام شود.

کد مطلب 3872645

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