۹۹ درصد از مراجعات به سازمان تامین اجتماعی زنجان غیر حضوری است

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود علیاری ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران، افزود: در استان زنجان بالای ۸۵ درصد از ابلاغ های سازمان تامین اجتماعی به صورت الکترونیکی انجام شده است.
وی اظهار کرد:خوشبختانه در حال حاضر بیش از ۹۹ درصد از مراجعات به سازمان تامین اجتماعی استان زنجان به صورت غیر حضوری است.
مدیر کل تامین اجتماعی استان زنجان گفت: صدور کارت الکترونیکی درمان در راستای ارتقاء خدمت رسانی به افراد تحت پوشش تامین اجتماعی انجام شده است.
علیاری تاکید کرد: سازمان تامین اجتماعی به دنبال آن است تا بسیاری از خدمات که امکان برون سپاری آنها وجود دارد را واگذار کند.
وی گفت:با ارائه خدمات الکترونیکی تامین اجتماعی، مراجعات به سازمان کاهش یافته و با اجرای این طرح شاهد کاهش ۶۵ هزار نفری مراجعات به سازمان هستیم.
مدیر کل تامین اجتماعی استان زنجان یاد آورشد: با اجرایی شدن دولت الکترونیک حجم کثیری از جمعیت مراجعهکننده، حق بیمه خود را ماهیانه و به صورت الکترونیک پرداخت میکنند.
علیاری تصریح کرد: سازمان تامین اجتماعی یک سازمان بیمهگر اجتماعی است و ماموریت اصلی آن تحت پوشش قرار دادن کارگران و کارکنان مزد و حقوقبگیر بهصورت اجباری و صاحبان حرفه و مشاغل آزاد بهصورت اختیاری است.
علیاری گفت: استان زنجان هفت شعبه دائم تامین اجتماعی و چهار شعبه اقماری دارد و یک شعبه کارگزاری نیز در استان فعالیت میکند.
وی یاد آورشد: این سازمان یک سازمان غیردولتی عمومی است که بخش عمده مالی آن از محل حق بیمهها با مشارکت بیمه شده و کارفرما تامین میشود و متکی به منابع دولتی نیست، بنابراین داراییها و سرمایههای آن متعلق به اقشار تحت پوشش در نسلهای متوالی است و نمیتواند با هیچیک از سازمانها و موسسات دولتی یا غیردولتی ادغام شود.
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