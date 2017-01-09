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۲۰ دی ۱۳۹۵، ۱۱:۴۷

طی بیانیه ای؛

۲۲۰ نماینده رحلت آیت الله هاشمی رفسنجانی را تسلیت گفتند

۲۲۰ نماینده رحلت آیت الله هاشمی رفسنجانی را تسلیت گفتند

۲۲۰ تن از نمایندگان ملت در طی بیانیه ای رحلت آیت الله هاشمی رفسنجانی را تسلیت گفتند.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد امیرآبادی فراهانی در نشست علنی نوبت صبح امروز (دوشنبه، ۲۰ دی ماه) مجلس شورای اسلامی بیانیه ۲۲۰ تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به مناسبت رحلت آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی را به شرح زیر قرائت کرد:

بسم الله الرحمن الرحیم

انالله و انا الیه راجعون

رحلت مجاهد نستوه، عالم جلیل القدر، مبارز انقلابی، مدافع حقوق مردم، مرید و همراه بنیانگذار فقید انقلاب اسلامی امام خمینی (ره)، یار و یاور مقام معظم رهبری مدظله العالی که در انقلاب اسلامی نقش آفرین و با ایفای مسئولیت های حساس در سایه تدبیر و عقلانیت انقلاب اسلامی قوام بخش نظام و مورد اتکای مردم بود را خدمت مردم شریف ایران، مقام معظم رهبری، مراجع معظم تقلید، حوزه های علمیه و همه مسئولان و مدیران نظام و بیت ارجمند آن عالم خدوم تسلیت عرض می کنیم.

خداوند روح آن فقید سعید را با معصومین محشور و برای ملت پر افتخار ایران عجر و صبر عنایت بفرمایید.

کد مطلب 3872649

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