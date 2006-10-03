به گزارش خبرنگار مهر، "كنسرت" كه نخستين فيلم بلند عليزاده آهي در مقام كارگردان است پس از ماه مبارك رمضان كليد مي خورد و داستان آن درباره زندگي يك آهنگساز است كه فرزندش نياز به عمل قلب دارد و در اين راه اتفاقاتي براي او رخ مي دهد.

فيلمبرداري "كنسرت" در تهران و اطراف آن انجام مي شود و حضور علي غفاري به عنوان مجري طرح، حسن لبافي به عنوان دستيار كارگردان و برنامه ريز، مهدي ديلمي به عنوان طراح صحنه و لباس و محسن علي اكبري به عنوان تهيه كننده در آن قطعي شده است.

فرهاد عليزاده آهي پيش از اين كارگردان چند فيلم كوتاه، فيلم تلويزيوني "مخمصه" و طراح صحنه و لباس مجموعه تلويزيوني "شهرآشوب" بوده است.