"كنسرت" اواسط پائيز كليد مي‌خورد

فرهاد عليزاده آهي كار توليد پروژه سينمايي "كنسرت" را در ژانر معناگرايانه از اواسط فصل پائيز آغاز مي‌كند.

به گزارش خبرنگار مهر، "كنسرت" كه نخستين فيلم بلند عليزاده آهي در مقام كارگردان است پس از ماه مبارك رمضان كليد مي خورد و داستان آن درباره زندگي يك آهنگساز است كه فرزندش نياز به عمل قلب دارد و در اين راه اتفاقاتي براي او رخ مي دهد.

فيلمبرداري "كنسرت" در تهران و اطراف آن انجام مي شود و حضور علي غفاري به عنوان مجري طرح، حسن لبافي به عنوان دستيار كارگردان و برنامه ريز، مهدي ديلمي به عنوان طراح صحنه و لباس و محسن علي اكبري به عنوان تهيه كننده در آن قطعي شده است.

فرهاد عليزاده آهي پيش از اين كارگردان چند فيلم كوتاه، فيلم تلويزيوني "مخمصه" و طراح صحنه و لباس مجموعه تلويزيوني "شهرآشوب" بوده است.

