به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر ولایتی مشاور مقام معظم رهبری در امور بین الملل در حاشیه مراسم وداع با پیکر آیت الله هاشمی رفسنجانی در جمع خبرنگاران اظهارداشت: در مقاطع مختلف و هر جایی که نیاز بود برای جلوگیری از به ثمر رسیدن توطئه دشمنان در صحنه بودند و همواره تا زمانی که امام در قید حیات بودند در کنار ایشان و بعد از آن در کنار مقام معظم رهبری بودند.
وی افزود: فقدان ایشان واقعا یک فقدان بسیار عظیم است که باید بگویم ایشان هیچ جایگزینی ندارد.
ولایتی در جمع خبرنگاران:
هاشمی رفسنجانی برای به ثمرنرسیدن توطئه دشمنان همواره درصحنه بودند
مشاور مقام معظم رهبری در امور بین الملل گفت: آیت الله هاشمی رفسنجانی مقاطع مختلف و هر جایی که نیاز بود برای جلوگیری از به ثمر رسیدن توطئه دشمنان در صحنه بودند.
به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر ولایتی مشاور مقام معظم رهبری در امور بین الملل در حاشیه مراسم وداع با پیکر آیت الله هاشمی رفسنجانی در جمع خبرنگاران اظهارداشت: در مقاطع مختلف و هر جایی که نیاز بود برای جلوگیری از به ثمر رسیدن توطئه دشمنان در صحنه بودند و همواره تا زمانی که امام در قید حیات بودند در کنار ایشان و بعد از آن در کنار مقام معظم رهبری بودند.
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