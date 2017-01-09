مرگ ۱۱۳۴ نفر براثر سوختگی در ۸ ماه/ تهرانی ها بیشترین قربانیان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان پزشکی قانونی کشور، در هشت ماهه امسال از کل تلفات سوختگی در کشور ۶۴۸ نفر مرد و ۴۸۶ نفر زن بودند این در حالی است که در مدت مشابه سال قبل تعداد مردان فوت شده بر اثر سوختگی ۶۱۲ نفر مرد و ۵۴۲ نفر زن بودند.

بر اساس این گزارش در این مدت استان های تهران با ۱۵۰، اصفهان با ۱۲۷ و خوزستان با ۱۲۴ فوتی بیشترین آمار مرگ بر اثر سوختگی را در می گیرند.

در آبان ماه امسال نیز تلفات ناشی از سوختگی با کاهش ۷.۲ درصدی مواجه بود. در این ماه ۱۱۶ نفر بر اثر سوختگی در کشور جان خود را از دست داده اند.