تاسیس بنیادهای توسعه و سرمایه گذاری مردمی در کردستان ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد دره وزمی شامگاه دوشنبه در جمع تعدادی از خبرنگاران استان در سنندج وجود مردم توسعه طلب در هرجامعه ای را یکی از الزامات توسعه درآن جامعه خواند و گفت: بهترین و تاثیرگذارترین مسیر توسعه هم ورود بخش خصوصی و جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی است که وقوع این مهم می تواند استانی هم چون کردستان را به نقطه مطلوب برساند.

وی جذب سرمایه های مردمی یکی از بهترین راه ها برای توسعه کشور و به تبع استان ذکر کرد و اظهارداشت: از آنجا که منابع دولتی برای توسعه کشور و استان کافی نیست، استفاده از ظرفیت بخش خصوصی به عنوان یک راهکار مناسب مدنظر مسئولان قرار گرفته است.

وی تاسیس بنیادهای توسعه و سرمایه گذاری مردمی در کردستان را لازم و ضروری خواند و عنوان کرد: قطره قطره سرمایه های مردم، سرمایه هنگفتی خواهد شد که می تواند در بنگاه‌های اقتصادی باعث رشد و شکوفایی شود.

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت کردستان اضافه کرد: زمانی که سرمایه های مردمی در کنار تسهیلات بانکی قرار گیرد می تواند باعث حرکت چرخ واحدهای تولیدی و بنگاه‌های اقتصادی شود.

دره وزمی با اشاره به اینکه براساس گزارش بانک مرکزی، سرمایه هر ایرانی به صورت سپرده ارزی و ریالی در بانک های خصوصی و دولتی 14 میلیون و 500 هزار تومان به ازای هر نفر است، ادامه داد: متاسفانه این شاخص در استان کردستان 4 میلیون و 100 هزار تومان است.

وی افزود: میزان سرمایه مردم در بانک های استان تا پایان شهریور ماه سال جاری، رقمی بالغ بر 6 هزار و 200 میلیارد تومان بوده که این میزان می تواند موتور محرک، توسعه و پیشرفت استان باشد.

وی عنوان کرد: از مردم استان کردستان که در داخل استان و چه خارج از استان حضور دارند و دارای تمکن مالی هستند دعوت می کنیم با در کنار هم قرار دادن سرمایه های خود و تشکیل شرکت های سرمایه گذاری توسعه ایی در راستای رشد و شکوفایی کردستان گام بردارند.

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت کردستان گفت: افرادی که دارای توان مالی، دیدگاه اقتصادی و تفکر سرمایه گذاری هستند می تواند در امر سرمایه گذاری ورود پیدا بکنند و ما به عنوان بخش دولتی از هر گونه حمایتی که در توان داشته باشیم دریغ نخواهیم کرد و از ورود آنها در بخش سرمایه گذاری استقبال خواهیم کرد.

دره وزمی با بیان اینکه علاوه بر سرمایه های ریالی، سرمایه های اجتماعی هم در امر توسعه تاثیر گذار و حائز اهمیت است، عنوان کرد: خوشبختانه استان کردستان از حیث سرمایه های اجتماعی دارای جایگاه بسیار خوبی است که این مهم می تواند به امر توسعه کمک شایانی کند.