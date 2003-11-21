فردا در تاريخ

در گذشت علامه محمد باقر مجلسي :







ش مولا محمد تقي مجلسي از شاگردان بزرگ شيخ بهايي و در علوم اسلامي از بزرگان و اعاظم روزگار خود به شمار مي‌رفت. آن عالم رباني

درس و بحث را در چهار سالگي نزد پدر آغاز كرد

. وي پس از كسب مقدمات علوم در سن اندك خود به فراگيري معارف عاليه اسلام پرداخت . به همين دليل توانست در چهارده سالگي از فيلسوف بزرگ اسلام ملاصدرا اجازة روايت دريافت كند . ايشان

پس از آن در حضور استاداني چون علامه حسن علي شوشتري، امير محمد مؤمن استرآبادي، ميرزاي جزايري، شيخ حر عاملي، ملا محسن استرآبادي، ملا محسن فيض كاشاني، ملا صالح تلمذ كرد . آن عالم رباني پس از اين مرحله در اصفهان شروع به آموختن آموخته هاي خود به طلاب كرد . علامه مجلسي در طول عمر پر بركت خويش به تربيت شاگردان بسياري همت گمارد كه از ميان آنها مي توان به ابراهيم جيلاني ، محمد ابراهيم بوا ناتي ، ميرزا ابراهيم حسيني نيشابوري ، ملا محمد باقر لاهيجي ، ملا حسين تفرشي ، محمد رضا اردبيلي ، عبدالحسين مازندراني و ملا محمد كاظم شوشتري اشاره كرد . آن عالم بزرگوار در طول عمر پر بركت خويش دست به نگارش كتاب سترگي زد كه تا ابد جهان تشيع چنين ميراثي را پاس خواهد داشت . بحارالانواراو به تنهايي دايره ا لمعارفي است كه مباحث مختلف اصولي ، فقهي ، رجالي و اخلاقي را در بر مي گيرد . او در اين مجموعه عظيم توانسته است بيشتر احاديث و روايات منسوب به چهارده معصوم (ع )( موثق ، حسنه و صحيحه ) را جمع آوري كند. وي غير از اين مجموعه سترگ كتب ديگري را نيز به رشته تحرير در آورده كه از ميان آنها مي توان به مرآة العقول في شرح اخبار الرسول ، ملاذ الاخبار في شرح التهذ يب ، شرح اربعين ، الوجيزه في الرجال ، الفوائد الطريقة في شرح الصحيفة السجاد ية ، رسالة الاوزان ، المسائل الهند يه ، رساله اعتقادات ، رسالة في الشكوك ، حق اليقين ، عين الحياة ، حلية المتقين ، حيوة القلوب ، مشكوة الانوار ، جلاء العيون ، زاد المعاد ، تحقة الزائر ، مقايس المصابيح ، ربيع الاسابيع ، رساله در شكوك ، رساله د يات ، رساله در اوقات ، رساله درجفر، رساله در بهشت و دوزخ ، رساله اختيارات ايام ، ترجمه عهدنامه اميرالمؤمنين (ع ) به مالك اشتر ، مشكوة الانوار در آداب قرائت قرآن و دعا، شرح دعاي جوشن كبير ، رساله در رجعت ، رساله در آداب نماز و رساله در زكوة اشاره كرد . آن عالم رباني سرانجام در 27 رمضان 1111ه ق به ديار ابدي شتافت . پيكر پاك علامه مجلسي در كنار مسجد جامع اصفهان و مدفن پدر فرزانه‌اش مولي محمد تقي مجلسي به خاك سپرده شد .

علامه محمد باقر مجلسي در سال 1037 هجري قمري ديده به جهان گشود . پدر

آغاز عمليات نصر 9 :



در چنين روزي در سال 1366 ه ش عمليات نصر 9 در منطقه حاج عمران با رمز يا مولاي متقيان (ع) و با تلاش رزمندگان ارتش جمهوري اسلامي ايران آغاز شد . اين عمليات به آزاد سازي ارتفاعات دو هزار و هشتاد ، دو هزار و شصت ، هزار و نهصد و هشتاد و پنج و هزار ونهصد و هشتاد در منطقه عمومي حاج عمران وهمچنين انهدام ده‌ها دستگاه انواع خودرو نظامي وچندين انبار مهمات و كشته و زخمي شدن بيش از چهار هزار عراقي منجر شد .



زلزله مهيب در نيشابور :





در چنين روزي در سال 666 هجري قمري شهر تاريخي نيشابور بر اثر زلزله مهيبي به طور كلي ويران شد. ويراني شهر مدت زيادي به طول نيانجاميد و ايلخان وقت مجددا به مرمت شهر پرداخت .



استقلال لبنان :

در گذشت پرو فسور عبدالسلام :در چنين روزي در سال1375هجري شمسي پروفسور عبد السلام فيزيكدان مسلمان و عالم برجسته پاكستاني دار فاني را وداع گفت . استاد عبدا لسلام كرسي استادي فيزيك نظري را دركالج سلطنتي لندن به عهده داشت . وي همچنين مدتي مديريت مركزبين المللي فيزيك نظري درتريست ايتاليا را به عهده داشت. عبدالسلام در طول عمر خود جوايز بين المللي مختلفي در يافت داشت كه از ميان آنها مي توان به جابزه نوبل دررشته فيزيك اشاره كرد . وي تلاش كرد تا به كشور هاي در حال توسعه براي رسيدن به دانش پيشرفته كمك كند كه بنيانگذاري مركز فيزيك نظري از جمله كار هاي ماندگار وي براي كمك علمي به اين كشورها است.

تولد جرج اليوت :

درچنين روزي در سال1943ميلادي درجريان جنگ جهاني دوم كشورلبنان به استقلال دست يافت .لبنان كشوري است كوهستاني در جنوب غربي آسيا ، منطقه خاورميانه و در ساحل شرقي درياي مديترانه . اين كشور با سوريه و فلسطين اشغالي همسايه است . مساحت اين كشور 10400 كيلومتر مربع است . نژاد مردم كشور لبنان سامي است و غالب آنان پيرو اديان اسلام و مسيحيت اند . زبان رايج ميان مردم اين كشور عربي است و برخي از آنان به زبان فرانسه نيز تكلم مي كنند . حكومت اين كشور جمهوري است . لبنان در چنين روزي درسال 1943 ميلادي از فرانسه مستقل و در بيست و چهارم اكتبر سال 1945 ميلادي به عضويت سازمان ملل متحد در آمد . لبنان بعد ازخروج ازتسلط عثماني بنابر تصميم جامعه ملل تحت قيمومت فرانسه قرارگرفت.

جورج اليوت را به دليل برخي مصالح خانوادگي ( از جمله تعصب خانواده وي )

برگزيد تا شناخته نشود . وي در طول

شصت سال از زندگي خود آثار فراواني به يادگار گذاشت كه از ميان آنها مي توان به سيلاس مارنر ، آدام بيد و آسياب نهر فلاس اشاره كرد . وي در سال 1880 دار فاني را وداع گفت .





جرج اليوت نويسنده مشهور انگليسي در چنين روزي در سال 1819 ميلادي به دنيا آمد نام حقيقي وي مري ايوانس بود . اين نويسنده زن انگليسي ، نام مردانه

تولد شارل دو گل :





شارل دو گل فرانسوي در چنين روزي در سال 1890 ميلادي به دنيا آمد . دوگل بين سالهاي 1958 تا 1969 بر كشور فرانسه حكومت كرد . پدرش مدرس فلسفه و ادبيات بود.ژنرال شارل دو گل سياستمدار بر جسته فرانسوي نقش حساسي در مراحل پاياني جنگ جهاني دوم براي كشورش ايفا كرد . او علاوه بر خد مات سياسي خود توانست با بر خورد واقع بينانه مساله الجزاير را حل كند . دو گل در انتخابات سال 1965 ميلادي دگر باره به رياست جمهوري فرانسه برگزيده شد و با وجود پيروزي سال 1968 بر مخالفان خود و با همه محبوبيتي كه در ميان هموطنان خود داشت در اثر شكست درهمه پرسي معروف سال 1969 از رياست جمهوري كناره گيري كرد . وي در نهم نوامبر 1970دار فاني را وداع گفت .



تجزيه امپراطوري سوئد :

در چنين روزي در سال 1699 ميلادي معاهده اي ميان كشور هاي دانمارك ، روسيه ، ساكسوني و لهستان براي تجزيه امپراطوري سوئد امضا شد .

بكارگيري علامت اس او اس (sos ) :

در چنين روزي در سال 1906 ميلادي كنوانسيون بين المللي راديو تلگراف در برلين علامت اس او اس را به عنوان نشانه در خواست كمك قبول كرد . اين عبارت به معناي " جان ما را نجات دهيد " است .



آغاز نبرد استالينگراد :

در چنين روزي در سال 1942 ميلادي نبرد استالينگراد در ميانه جنگ جهاني دوم آغاز شد . اين نبرد بين نيروهاي مدافع شهر و قواي اشغالگر نازي در گرفت كه از جنگ هاي معروف و مثال زدني جنگ جهاني دوم در جبهه سر زمين هاي شوروي سابق است . اين شهر ماه ها در محاصره قواي هيتلري بود تا آن حد كه مردم ناچاربه خوردن حيوانات مرده بودند اما در مقاومتي ستودني از ورود نيرو هاي آلمان هيتلر ي به شهر و تصرف كامل آن جلوگيري كردند.



تحريم عليه ژاپن :

در چنين روزي در سال 1943 ميلادي روزولت رييس جمهور آمريكا، وينستون چرچيل نخست وزير انگلستان و چيانگ كاي چك، رهبر چين در قاهره با يكيديگر ديدار كردند تا در باره اعمال تحريم هايي عليه ژاپن به بحث بنشينند .



صدور قطعنامه عليه رژيم صهيونيستي :





در چنين روزي در سال 1967 ميلادي شوراي امنيت سازمان ملل متحدق قطعنامه 242 خود را صادركرد . در اين قطعنامه سازمان ملل متحد رژيم صهيونيستي را به بازگشت به پشت مرزهاي قبل از سال 1967 فرا مي خواند. در برابر اين در خواست ، شوراي امنيت همچنين از كشور هاي عربي خواست موجوديت رژيم صهونيستي را به رسميت بشناسند . رژيم صهيونيستي همچون ديگر قطعنامه هاي شوراي امنيت سازمان ملل به اين مورد توجهي نكرد .



اعطاي مقام ناظر به سازمان آزا د يبخش فلسطين :

در چنين روزي در سال 1974 ميلادي مجمع عمومي سازمان مللل متحد به سازمان آزاديبخش فلسطين مقام ناظررا در زمان

اجلا س اين سازمان اعطا كرد .



به قدرت رسيدن خوان كارلوس :

در چنين روزي در سال 1975 خوان كارلوس اول پس از مرگ ژنرال فرانسيسكو فرانكو به عنوان شاه اسپانيا قدرت را در

د ست گرفت .



كناره گيري تاچر از قدرت :





در چنين روزي در سال 1990 ميلادي مارگارت تاچر نخست وزير انگلستان از سمت خود كناره گيري كرد . تاچر اين كهنه سياستمدار انگلستان پس از يازده و سال و اندي نخست وزيري و پانزده سال رهبري حزب محافظه كار انگلستان از اريكه قدرت پايين آمد . وي به سبب مواضع سرسختانه اش در رويارويي با مسايل داخلي و خارجي كشورش به بانوي آهنين شهرت داشت . او توانست در لشكر كشي به جزاير مالويناس بر حكومت ژنرال هاي آرژانتين پيروز گردد . وي پايه گذار نوعي ديپلماسي در انگليس بود كه به نام او به تاچريسم شهرت يافت . پس از او جان ميجر قدرت را درست گرفت .



حضور مكزيك در تجارت آزاد آمريكاي شمالي :

در چنين روزي در سال 1993 ميلادي سناي مكزيك در تصميمي نهايي توافقنامه تجارت آزاد آمريكاي شمالي را قبول كرد .



آتش زدن روستاهاي غرب بوسني :

در چنين روزي در سال 1994 ميلادي جنگجويان صرب روستاهاي شمال غرب بوسني را در پاسخ به بمباران هوايي ناتو به آتش كشيدند .



ترور رييس جمهور لبنان :

در چنين روزي در سال 1989 رنه معاود رييس جمهور لبنان ، سه هفته بعد از بمب گذاري در دفترش ، كه وي از آن جان سالم به در برد ، ترور شد .



دستور اخراج نيروهاي مصري از سودان :

در چنين روزي در سال 1924 ميلادي انگلستان دستور اخراج نيرو هاي مصري را از سودان صادر كرد .



آغاز شانزدهمين المپيك جديد :

در چنين روزي در سال 1956 ميلادي شانزدهمين المپيك جديد ورزشي در ملبورن استراليا آغاز شد .



تولد ارا سموس رينهولد :

در چنين روزي در سال 1511 ميلادي ارا سموس رينهولد رياضيدان بر جسته آلماني به دنيا آمد . وي جدول نجومي را طراحي كرد .

تولد ويلهلم فريد من باخ :

در چنين روزي فريد من باخ آهنگساز مشهور آلماني در سال 1710 ميلادي ديده به جهان گشود . وي پسر جي اس باخ آهنگساز مشهور بود . سمفوني 64 عنوان مهمترين اثر اوست .



تولد جرج گيسينگ :

در چنين روزي در سال 1857 ميلادي جرج گيسينگ نويسنده انگليسي ديده به جهان گشود . تيرزا و تاج زندگي عناوين مهمترين آثار اويند .



تولد آندره ژيد :





در چنين روزي در سال 1896 ميلادي آندره ژيد نويسنده مشهور فرانسوي ديده به جهان گشود .

وي در يازده سالگي پدرش را از دست داد . او پس از چند سال تحصيل در رشته هاي گوناگون به ادب و هنر گرايش يافت و در انجمن هاي ادبي بسياري شركت جست . در همين ايام بود كه در سفري به آفريقا به بيماري سل دچار گشت . انتشار مجله جديد از مهمترين مجلات ادبي فرانسه و نگارش كتب اوديپ ، پرومته ، سرگذشت تزه ( هرسه اقتباسي از اساطير يونان) ، دفترچه آندره ولتر ، در تنگ، آهنگ روستايي ، سكه سازان ، بازگشت از شوروي ، خاطراتي از اسكار وايلد ، تربيت زنان و مائده هاي زميني عناوين مهمترين آثار اويند . ژيد در سال 1947 ميلادي مفتخر به دريافت جايزه نوبل ادبيات گرديد . نثر ژيد شاعرانه و لطيف و نوشته هاي او مانند انديشه هايش مدام دچار دگرگوني بود .

تولد جيمز بورنهام :

بورنهام فيلسوف آمريكاي در چنين روزي در سال 1905 ميلادي به دنيا آمد ." پيش بيني شكست كمونيسم" عنوان مهمترين اثر اوست .

در گذشت آلدوس هاكسلي :





در چنين روزي در سال 1963 ميلادي هاكسلي يكي از بر جسته ترين رمان نويسان جهان انگليسي دار فاني را وداع گفت . او در خانواده اي اهل علم وفضل بزرگ شد . برادرش سر جولين سورل هاكسلي فيلسوف بنام معاصر است. وي در سال 1894 در شهر گودال مينگ واقع در بخش ساري به دنيا آمد . در جواني به دليل بيماري مدتي بينايي اش را از دست داد .او پس از بهبودي تحصيلات خود را در آكسفورد آغاز كرد و در رشته ادبيات انگليسي فارغ التحصيل شد. چندي معلم بود و پس از آن به نوشتن مقالات ادبي و نقد فيلم و تئاتر و موسيقي و كتاب پرداخت .

وي در سال 1923 نوشتن داستان را آغاز كرد سپس به فرانسه و هند سفر كرد و عاقبت مسحور جاذبه هاليوود شد . وي ابتدا براي معالجه چشم به آمريكا رفت اما بعدها به دعوت كمپاني مترو گلدوين ماير ، جزء نويسندگان اين كمپاني شد . هاكسلي پس از سفر به هند عاشق فلسفه و عرفان شرق شد و كتابي نيز در اين زمينه با عنوان فلسفه شرق نوشت. " دنياي قشنگ نو " ، "مكزيكي كوچك " و" جزيره " از جمله آثار معروف اويند . مجموعه شعر هاي " چرخ سوزان " ، " جيرجيرك و شعرهاي ديگر" ، و كتاب هاي غير داستاني در حاشيه مطالعات ويژه ، بي بند و باري در ادبيات ، موسيقي در شب و مقاله هاي ديگر ، درخت زيتون و مقاله هاي ديگر و درهاي ادراك از جمله ديگر آثار اين نويسنده موفق اند .



در گذشت جك لندن :





جك لندن داستان نويس معروف آمريكايي در سال 1876 ميلادي ديده به جهان گشود . وي دوران نوجواني و كودي خود را به ولگردي مشغول بود و به همين دليل نيز چندين بار به زندان افتاد . او در سن نوزده سالگي بر اثر آشنايي با كتاب به تحصيل علاقمند شد و پس از طي تحصيلات مقدماتي به دانشگاه رفت . پس از آن بود كه نويسندگي دغدغه اصلي زندگي او شد . او نويسنده اي پر كار بود و در همين دوره كاري اش توانست 46 چلد كتاب داستان و مقاله را منتشر سازد . شيوه نگارش او شيرن ، روان و دلپسند است. وي در آثارش تا حدودي به نئورئاليسم نزديك مي شود . آواي وحش ، گرگ دريا ، ، سپيد دندان و مارتين ايدن از جمله معروف ترين آثار اين نويسنده آمريكايي است .