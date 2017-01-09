به گزارش خبرگزاری مهر، ۱۱ فیلم در بخش غیررقابتی چشم‌انداز سینمای ایران در کنار ۳۳ فیلم بخش مسابقه سینمای ایران (سودای سیمرغ) به نمایش درمی‌آید.

اسامی ۱۱ فیلم بخش چشم‌انداز سینمای ایران بر اساس حروف الفبا عبارت است از:

۱- آزاد به قید شرط به کارگردانی و تهیه کنندگی حسین شهابی

۲- اشنوگل به کارگردانی هادی حاجتمند و علی سلیمانی سرندی و تهیه کنندگی ابراهیم اصغری

۳-امپراطور جهنم به کارکارگردانی پرویز شیخ طادی و تهیه کنندگی محمد خزاعی

۴- ایستگاه اتمسفر به کارگردانی مهدی جعفری و تهیه کنندگی علیرضا قاسمخان

۵- ترومای سرخ به کارگردانی و تهیه کنندگی اسماعیل میهن دوست

۶- خانه دیگری به کارگردانی بهنوش صادقی و تهیه کنندگی عباس اکبری

۷- دریاچه ماهی به کارگردانی مریم دوستی و تهیه کنندگی سعید سعدی

۸- دعوتنامه به کارگردانی و تهیه کنندگی مهرداد فرید

۹- شعله ور به کارگردانی حمید نعمت الله و تهیه کنندگی محمدرضا شفیعی

۱۰- ماجان به کارگردانی رحمان سیفی آزاد و تهیه کنندگی محمدمهدی عسگرپور

۱۱- یادم تو را فراموش به کارگردانی و تهیه کنندگی علی عطشانی