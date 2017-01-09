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۲۰ دی ۱۳۹۵، ۱۲:۴۰

رییس کمیته کاروان نمادین ستاد دهه فجر انقلاب اسلامی ورامین:

۲۰هزارنفر ازکاروان نمادین ورودامام راحل در ورامین استقبال می کنند

۲۰هزارنفر ازکاروان نمادین ورودامام راحل در ورامین استقبال می کنند

ورامین-رییس کمیته کاروان نمادین ستاد دهه فجر انقلاب اسلامی ورامین گفت: بیش از ۲۰ هزار نفر از کاروان نمادین ورود حضرت امام(ره) در ورامین استقبال می کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، یوسف تاجیک اسماعیلی صبح دوشنبه در جلسه کمیته کاروان نمادین ورود حضرت امام(ره) شهرستان ورامین اظهار داشت: بیش از ۱۹ سال است که کاروان نمادین ورود حضرت امام خمینی(ره) در ورامین راه اندازی شده است.

رییس کمیته کاروان نمادین ورود حضرت امام خمینی(ره) ورامین افزود: طی سال های گذشته همواره تلاش شده تا با همدلی و استفاده از ظرفیت های مختلف، زمینه برگزاری مناسب این برنامه موثر و فرهنگی فراهم شود.

وی با اشاره به این نکته که کاروان نمادین ورود حضرت امام(ره) روز ۱۲ بهمن در ورامین حرکت خواهد کرد، ادامه داد: کاروان نمادین ورود امام راحل همزمان با ورود تاریخی بنیانگذار فقید جمهوری اسلامی ایران، حرکت خود را از امامزاده طاهر و مطهر خیرآباد آغاز و تا گلزار شهدای سید فتح اله حرکت خواهد کرد.

تاجیک اسماعیلی اضافه کرد: برنامه کاروان نمادین ورود حضرت امام(ره) پس از راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن مهم ترین برنامه دهه فجر محسوب می شود و بیش از ۲۰ هزار نفر از این کاروان استقبال می کنند.

رییس کمیته کاروان نمادین ستاد دهه فجر انقلاب اسلامی ورامین بیان داشت: نهادهای مختلفی نظیر آموزش و پرورش، بسیج اصناف، تاکسیرانی، شهرداری، پلیس، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی و سپاه در برگزاری این برنامه مشارکت دارند و پیش بینی های لازم در این زمینه انجام شده است.

کد مطلب 3872725

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