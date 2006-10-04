به گزارش خبرنگار مهر، "چهارانگشتي" مضموني اجتماعي پليسي دارد كه فيلمساز در آن با پرهيز از الگوهاي غربي در به تصوير كشيدن پليس، نگاهي تازه به پليس با هويت ايراني خواهد داشت.

فيلم فضايي شهري دارد و فيلمبرداري آن علاوه بر تهران، در شمال كشور هم انجام مي شود و براي اين مرحله حدود 45 جلسه كاري پيش بيني شده است. داستان "چهارانگشتي" درباره عوامل انحراف جوانان و سوق يافتن آنها به خلاف است.

از عواملي كه تا به حال حضورشان در فيلم قطعي شده مي توان به مجري طرح و مدير توليد: رحيم عرب اميني، مدير فيلمبرداري: محمدتقي پاك سيما، صدابردار: فرخ فدايي، منشي صحنه: سحر غمخوار، طراح صحنه و لباس: نازي پرتوزاده، طراح گريم: بابك شعاعي و دستيار كارگردان و برنامه ريز: كامبيز دارابي اشاره كرد.