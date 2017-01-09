توقیف ۱۰۰۰ خودرو با جرائم معوقه بیش ۱۰ میلیون ریال در ایلام

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ نوراله خادم ظهر امروز در جمع خبرنگاران گفت: در اجرای ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی عوامل گشت پلیس راهنمایی و رانندگی استان ایلام هنگام کنترل ترافیک، طی ۹ ماه گذشته تعداد یک هزار و ۷۵دستگاه خودرو را به علت داشتن خلافی بالای ۱۰ میلیون ریال در معابر شهری متوقف و برابر مقررات با آنها برخورد کردند.

وی گفت: در این میان بیشترین تخلف مربوط به یک دستگاه سواری پژو پارس با بیش از ۶۰ میلیون ریال جرائم معوق بوده است.

وی با اشاره به این اینکه پس از بررسی در سیستم راهور برابر مقررات با مالکان این خودروها برخورد قانونی می شود، عنوان کرد: برابر ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی خودروهایی که جریمه آنان بیش از ۱۰ میلیون ریال باشد و پس از ابلاغ به مالک خودرو ظرف مدت یکماه نسبت به پرداخت جریمه اقدام نکند، برابر مقررات رفتار خواهد شد.

سرهنگ خادم با تاکید بر قاطعیت پلیس بر اجرای قانون تصریح کرد: برای ارتقاء امنیت ترافیکی شهروندان پلیس با اجرای دقیق قوانین با رانندگان متخلف برخورد و در این راستا گشت های متعدد به صورت محسوس و نامحسوس در سطح شهر فعال و به نظم و امنیت ترافیک شهر نظارت می کنند.