خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: کتابخانه مرکزی خرم‌آباد در جنب مصلای الغدیر این شهر پروژه‌ای است که می‌تواند بخشی از کمبودهای موجود درزمینهٔ فضای کتابخانه‌ای مرکز لرستان را رفع کند تا تکمیل این پروژه تبدیل به یکی از مطالبات جدی مردم و مسئولان شود.

کتابخانه مرکزی خرم‌آباد ۱۵ ساله شد!

اهمیت تکمیل و بهره‌برداری از این پروژه آنجا روشن‌تر می‌شود که لرستان متأسفانه درزمینهٔ سرانه فضای کتابخانه‌ای در جایگاه مناسبی قرار نداشته و جزو استان‌های انتهایی جدول در میان استان‌های مختلف کشور محسوب می‌شود.

از سوی دیگر روند کند تکمیل پروژه کتابخانه مرکزی تاکنون موجب شده انتقادات بسیاری از این وضعیت از سوی مردم و مسئولان استان مطرح شود، پروژه‌ای که مطابق برخی اظهارنظرها نزدیک به ۱۵ سال است مردم لرستان را معطل نگه‌داشته است.

پروژه کتابخانه مرکزی خرم‌آباد هرچند که به گفته برخی مسئولان عملیات اجرایی آن از سال ۸۵ شروع‌شده ولی کلنگ زنی این پروژه مهم مطابق اظهارات مسئولان طی سال ۸۰ صورت گرفته است.

علی جهان آرا مدیر کل کتابخانه های عمومی لرستان از رایزنی این اداره کل برای شتاب بخشیدن به تکمیل و ساخت کتابخانه مرکزی شهرستان خرم آباد خبر داد و اظهار داشت: بیش از یک دهه از کلنگ زنی پروژه کتابخانه مرکزی شهرستان خرم آباد می گذرد و اداره کل راه و شهر سازی لرستان مجری این پروژه و نهاد کتابخانه های عمومی کشور بهره بردار آن محسوب می شود.

اگر اعتبار بدهند کتابخانه تکمیل می شود

وی به اتمام رساندن این پروژه را از مطالبات اصلی اداره کل کتابخانه های عمومی استان برشمرد و تصریح کرد: با اهتمام استاندار لرستان و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مقرر شد از محل اعتبارات استانی اعتباراتی برای تکمیل پروژه های نیمه تمام کتابخانه های عمومی استان اختصاص یابد.

مدیر کل کتابخانه های عمومی لرستان در خصوص روند ساخت کتابخانه مرکزی خرم آباد عنوان کرد: این پروژه تا کنون حدود ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته و امیدواریم ظرف یکی دو سال آینده به بهره برداری برسد.

جهان آرا افزود: برای این پروژه در سال جاری دو میلیارد تومان پیش بینی اعتبار شده که حدود ۳۰۰ میلیون تومان آن تخصیص داده شده است.

وی تکمیل این پروژه را مشروط به تامین اعتبار آن دانست و تصریح کرد: اگر اعتبار مورد نیاز پروژه تامین شود کتابخانه مرکزی خرم آباد طی سال آینده به بهره برداری خواهد رسید.

وعده ای دیگر برای کتابخانه مرکزی خرم آباد

مدیر کل کتابخانه های عمومی لرستان با اشاره به کمبود اعتبارات این نهاد در زمینه تجهیز و تکمیل پروژه های مربوط به کتابخانه های عمومی، مشارکت و همکاری مسئولین استانی در راستای رفع این مشکل و تکمیل و تجهیز پروژه های در دست ساخت مربوط به کتابخانه های عمومی استان را خواستار شد.

جهان آرا از کتابخانه مرکزی خرم آباد به عنوان نماد فرهنگی شهر و نشانگر هویت فرهنگی استان نام برد و اظهار داشت: متاسفانه با وجود گذشت ۱۵ سال از کلنگ زنی و شروع به کار این ساختمان، هنوز این پروژه مهم فرهنگی به مرحله بهره برداری نرسیده است.

وی با توجه به مشی دولت و مدیران ارشد استان در خصوص تکمیل پروژه های نیمه تمام، از تخصیص اعتبار ۲۰ میلیارد ریالی برای تکمیل فاز اول کتابخانه مرکزی توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تا پایان سال ۹۵ خبر داد و ضمن قدردانی از استاندار و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان، این امر را نشانه اهتمام دولت و مدیران ارشد استان نسبت به مقوله کتاب و افزایش نرخ سرانه مطالعه کتاب در استان دانست.

علی هادی چگنی رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان لرستان نیز در این رابطه نقش مطالعه و کتاب خوانی را در پرورش فکری و جلوگیری از مفاسد و آسیب های موجود در جامعه را مهم و حائز اهمیت برشمرد و در زمینه تکمیل و تجهیز کتابخانه های در دست احداث استان و به خصوص کتابخانه هایی که در مراحل پایانی ساخت قرار دارند قول مساعد داد.