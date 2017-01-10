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۲۱ دی ۱۳۹۵، ۱۳:۰۶

ذوالقدر مطرح کرد:

باید به ساخت ورزشگاه‌های مختص بانوان از بودجه ورزش کمک کرد

باید به ساخت ورزشگاه‌های مختص بانوان از بودجه ورزش کمک کرد

عضو هیات رئیسه کمیسیون فرهنگی مجلس، اختصاص درصدی از مالیات بر ارزش افزوده به ورزش بانوان را کمکی برای ساخت و تکمیل ورزشگاه‌های مختص بانوان دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، سیده فاطمه ذوالقدر با اشاره به تصویب ماده‌ ۱۰۹ در لایحه برنامه ششم توسعه مبنی بر اختصاص درصدی از مالیات بر ارزش افزوده به ورزش بانوان گفت: کمیته «زن، خانواده، تربیت بدنی و جوانان» کمیسیون فرهنگی مجلس به کمیسیون تلفیق پیشنهاد داد تا درصدی از مالیات بر ارزش افزوده به بانوان اختصاص یابد که این پیشنهاد در تلفیق رای آورد و خوشبختانه نمایندگان در صحن علنی مجلس نیز با آن موافقت کردند.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی با اشاره به ضرورت ورزش علی‌الخصوص ورزش بانوان تصریح کرد: بانوان کمیسیون فرهنگی مجلس بر این پیشنهاد در کمیسیون تلفیق پافشاری کرده و با همکاری فراکسیون ورزش توانستیم ماده مذکور را به تصویب برسانیم.

وی بیان کرد: تصویب ماده ۱۰۹ باعث می‌شود بودجه خوبی به امر ورزش اختصاص یابد؛ همینطور باعث می‌شود بسیاری از پروژه‌های نیمه تمامی که در استانها هستند و به دلیل نبود بودجه هنوز به بهره‌برداری نرسیده‌اند و تاکنون پیشرفت ۳۰، ۴۰ درصدی و متوسط داشتند، به سامان برسند.

عضو هیات رئیسه فراکسیون زنان مجلس با اشاره به ورزشگاه بانوان آزادی که در پایتخت کشور وجود دارد  و به خاطر کمبود بودجه چندسالی است که هنوز به بهره‌برداری نرسیده گفت: دولت با اختصاص دادن درصدی از مالیات بر ارزش افزوده هم به نفع خود کمک می‌کند و هم دست وزارت ورزش را در زمینه ورزش بانوان باز می‌گذارد؛ ضمن آنکه بودجه مذکور کمکی برای ساخت و تکمیل ورزشگاه‌های مختص بانوان خواهد بود.

ذوالقدر با بیان اینکه درآمد حاصل از این مصوبه علاوه بر وزارت ورزش، در اختیار وزارت آموزش و پرورش نیز قرار می‌گیرد خاطرنشان کرد: بسیاری از شکوفایی استعدادهای ورزشی کودکان در دوران مدرسه است و اگر در طول تحصیل بودجه کافی برای شکوفایی و استعدادیابی فرزندان نباشد و نتوان استعدادها را در مراحل اولیه تشخیص داد، این استعدادها با بن‌بست و شکست مواجه می‌شود.

عضو هیات رئیسه کمیسیون فرهنگی مجلس در پایان افزود: نکته مهم دیگری که در این ماده آورده شده توجه به ورزش معلولین و جانبازان است که مقداری از این بودجه به ورزش معلولین و جانبازان نیز اختصاص پیدا می‌کند.

کد مطلب 3872766

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