به گزارش خبرنگار مهر، سیده فاطمه ذوالقدر با اشاره به تصویب ماده ۱۰۹ در لایحه برنامه ششم توسعه مبنی بر اختصاص درصدی از مالیات بر ارزش افزوده به ورزش بانوان گفت: کمیته «زن، خانواده، تربیت بدنی و جوانان» کمیسیون فرهنگی مجلس به کمیسیون تلفیق پیشنهاد داد تا درصدی از مالیات بر ارزش افزوده به بانوان اختصاص یابد که این پیشنهاد در تلفیق رای آورد و خوشبختانه نمایندگان در صحن علنی مجلس نیز با آن موافقت کردند.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی با اشاره به ضرورت ورزش علیالخصوص ورزش بانوان تصریح کرد: بانوان کمیسیون فرهنگی مجلس بر این پیشنهاد در کمیسیون تلفیق پافشاری کرده و با همکاری فراکسیون ورزش توانستیم ماده مذکور را به تصویب برسانیم.
وی بیان کرد: تصویب ماده ۱۰۹ باعث میشود بودجه خوبی به امر ورزش اختصاص یابد؛ همینطور باعث میشود بسیاری از پروژههای نیمه تمامی که در استانها هستند و به دلیل نبود بودجه هنوز به بهرهبرداری نرسیدهاند و تاکنون پیشرفت ۳۰، ۴۰ درصدی و متوسط داشتند، به سامان برسند.
عضو هیات رئیسه فراکسیون زنان مجلس با اشاره به ورزشگاه بانوان آزادی که در پایتخت کشور وجود دارد و به خاطر کمبود بودجه چندسالی است که هنوز به بهرهبرداری نرسیده گفت: دولت با اختصاص دادن درصدی از مالیات بر ارزش افزوده هم به نفع خود کمک میکند و هم دست وزارت ورزش را در زمینه ورزش بانوان باز میگذارد؛ ضمن آنکه بودجه مذکور کمکی برای ساخت و تکمیل ورزشگاههای مختص بانوان خواهد بود.
ذوالقدر با بیان اینکه درآمد حاصل از این مصوبه علاوه بر وزارت ورزش، در اختیار وزارت آموزش و پرورش نیز قرار میگیرد خاطرنشان کرد: بسیاری از شکوفایی استعدادهای ورزشی کودکان در دوران مدرسه است و اگر در طول تحصیل بودجه کافی برای شکوفایی و استعدادیابی فرزندان نباشد و نتوان استعدادها را در مراحل اولیه تشخیص داد، این استعدادها با بنبست و شکست مواجه میشود.
عضو هیات رئیسه کمیسیون فرهنگی مجلس در پایان افزود: نکته مهم دیگری که در این ماده آورده شده توجه به ورزش معلولین و جانبازان است که مقداری از این بودجه به ورزش معلولین و جانبازان نیز اختصاص پیدا میکند.
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