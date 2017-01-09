به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی امانی در سخنانی با اشاره به آمار ثبت وقایع حیاتی در لرستان طی ۹ ماه نخست امسال به خبرنگاران گفت: در مجموع در مدت زمان یاد شده ۲۷ هزار و ۹۳۲ واقعه ولادت در لرستان به ثبت رسیده که از مجموع این ولادت ها ۱۴ هزار و ۵۹۷ مورد پسر و ۱۳ هزار و ۳۳۵ مورد نیز دختر بوده است.

وی با بیان اینکه به ازای تولد هر ۱۰۹ پسر در لرستان ۱۰۰ دختر به دنیا آمده است عنوان کرد: از مجموع ولادت های ثبت شده در لرستان ۱۸ هزار و ۷۶۰ مورد در شهرها معادل ۶۷.۲ درصد و ۹ هزار و ۱۷۲ مورد در روستاها معادل ۳۲.۸ درصد به ثبت رسیده است.

مدیر کل ثبت احوال لرستان طی امسال در هر شبانه روز در لرستان به طور متوسط ۱۰۱ نوزاد و در هر ساعت به طور تقریبی ۴ نوزاد متولد شده است گفت: از این مجموع نوزادن متولد شده تعداد ۴۳۴ مورد مربوط به دو قلوزایی و ۲۲ مورد سه قلو بوده است.

امانی همچنین به آمار فوتی ها در لرستان طی ۹ ماه نخست امسال اشاره کرد و گفت: در این مدت شش هزار و ۳۹۱ واقعه فوتی در لرستان به ثبت رسیده که از این تعداد سه هزار و ۶۵۵ نفر معادل ۵۷.۲ درصد مرد و دو هزار و ۷۳۶ نفر معادل ۴۲.۸ درصد زن بوده اند.

وی گفت: همچنین چهار هزار و ۶۸۴ مورد و معادل ۷۳.۳ درصد فوتی ها در شهرها و هزار و ۷۰۷ نفر معادل ۲۶.۷ درصد در روستاهای استان به ثبت رسیده و به طور متوسط در هر شبانه روز ۲۳ مورد و در هر ساعت یک مورد فوتی در لرستان به ثبت رسیده است.

مدیر کل ثبت احوال لرستان در رابطه با آمار ازدواج در ۹ ماه اول سال جاری خاطر نشان کرد: در این مدت تعداد ۱۴ هزار و ۶۱۲ مورد ازدواج به ثبت رسیده که در هر شبانه روز ۵۳ ازدواج ثبت شده است.

امانی با بیان اینکه میانگین سن ازدواج های ثبت شده در استان لرستان طی ۹ ماه اول سالجاری برای زوج ۲۸.۴۵ سال و برای زوجه ۲۳.۶۱ سال بوده است گفت: همچنین طی ۹ ماه نخست امسال دو هزار و ۷۴۶ مورد طلاق در لرستان به ثبت رسیده که نسبت ازدواج به طلاق در این مدت برابر۵.۳ بوده یعنی تقریبا به ازاء هر۵.۳ واقعه ازدواج یک واقعه طلاق و در هر شبانه روز تعداد ۱۰ واقعه طلاق به ثبت رسیده است.

وی گفت: ۵۳ درصد طلاق های ثبت شده لرستان در ۵ سال اول زندگی از همدیگر جدا شده اند و ۱۷ درصد طلاقها ی ثبت شده در کمتر از ۱ سال اتفاق افتاده است.