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۲۰ دی ۱۳۹۵، ۱۳:۴۲

مدیر کل ثبت احوال لرستان اعلام کرد؛

جزئیات آمار وقایع حیاتی در لرستان/ثبت ۱۰ طلاق در هر شبانه‌روز

جزئیات آمار وقایع حیاتی در لرستان/ثبت ۱۰ طلاق در هر شبانه‌روز

خرم آباد - مدیر کل ثبت احوال لرستان جزئیات آمار وقایع حیاتی در این استان را اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی امانی در سخنانی با اشاره به آمار ثبت وقایع حیاتی در لرستان طی ۹ ماه نخست امسال به خبرنگاران گفت: در مجموع در مدت زمان یاد شده ۲۷ هزار و ۹۳۲ واقعه ولادت در لرستان به ثبت رسیده که از مجموع این ولادت ها ۱۴ هزار و ۵۹۷ مورد پسر و ۱۳ هزار و ۳۳۵ مورد نیز دختر بوده است.

وی با بیان اینکه به ازای تولد هر ۱۰۹ پسر در لرستان ۱۰۰ دختر به دنیا آمده است عنوان کرد: از مجموع ولادت های ثبت شده در لرستان ۱۸ هزار و ۷۶۰ مورد در شهرها معادل ۶۷.۲ درصد و ۹ هزار و ۱۷۲ مورد در روستاها معادل ۳۲.۸ درصد به ثبت رسیده است.

مدیر کل ثبت احوال لرستان طی امسال در هر شبانه روز در لرستان به طور متوسط ۱۰۱ نوزاد و در هر ساعت به طور تقریبی ۴ نوزاد متولد شده است گفت: از این مجموع نوزادن متولد شده تعداد ۴۳۴ مورد مربوط به دو قلوزایی و ۲۲ مورد سه قلو بوده است.

امانی همچنین به آمار فوتی ها در لرستان طی ۹ ماه نخست امسال اشاره کرد و گفت: در این مدت شش هزار و ۳۹۱ واقعه فوتی در لرستان به ثبت رسیده که از این تعداد سه هزار و ۶۵۵ نفر معادل ۵۷.۲ درصد مرد و دو هزار و ۷۳۶ نفر معادل ۴۲.۸ درصد زن بوده اند.

وی گفت: همچنین چهار هزار و ۶۸۴ مورد و معادل ۷۳.۳ درصد فوتی ها در شهرها و هزار و ۷۰۷ نفر معادل ۲۶.۷ درصد در روستاهای استان به ثبت رسیده و به طور متوسط در هر شبانه روز ۲۳ مورد و در هر ساعت یک مورد فوتی در لرستان به ثبت رسیده است.

مدیر کل ثبت احوال لرستان در رابطه با آمار ازدواج در ۹ ماه اول سال جاری خاطر نشان کرد: در این مدت تعداد ۱۴ هزار و ۶۱۲ مورد ازدواج به ثبت رسیده که در هر شبانه روز ۵۳ ازدواج ثبت شده است.

امانی با بیان اینکه میانگین سن ازدواج های ثبت شده در استان لرستان طی ۹ ماه اول سالجاری برای زوج ۲۸.۴۵ سال و برای زوجه ۲۳.۶۱ سال بوده است گفت: همچنین طی ۹ ماه نخست امسال دو هزار و ۷۴۶ مورد طلاق در لرستان به ثبت رسیده که نسبت ازدواج به طلاق در این مدت برابر۵.۳ بوده یعنی تقریبا به ازاء هر۵.۳ واقعه ازدواج یک واقعه طلاق و در هر شبانه روز تعداد ۱۰ واقعه طلاق به ثبت رسیده است.

وی گفت:  ۵۳ درصد طلاق های ثبت شده لرستان در ۵ سال اول زندگی از همدیگر جدا شده اند و ۱۷ درصد طلاقها ی ثبت شده در کمتر از ۱ سال اتفاق افتاده است.

کد مطلب 3872776

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