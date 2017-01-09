تفسیر ارزشمند راهنما از آثار ماندگار هاشمی رفسنجانی است

به گزارش خبرگزاری مهر، شیخ حسین انصاریان در پی ارتحال هاشمی رفسنجانی پیام تسلیتی صادر کرد که در ادامه می خوانید؛

بسم الله الرحمن الرحیم

انا لله وانا الیه راجعون

با کمال تأثر از درگذشت مبارز و خدمتگذار انقلاب اسلامی مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی مطلع شدم.

این انسان مجاهد وخدوم از نخستین یاران امام راحل رحمة الله علیه و مبارزان سخت کوش انقلاب به شمار می آمد.

اینجانب در دوران مبارزه از نزدیک شاهد تلاش های ایشان بودم ودر این دوران پر خطر همکاری نزدیکی با هم داشتیم، با اشتیاق پیروزی حق بر طاغوت، خستگی ناپذیر مبارزه می کرد

تفسیر ارزشمند راهنما بر قرآن کریم از آثار ماندگار این عالم مفسر به شمار می رود.

این فقیر این مصیبت را به محضر رهبر معظم انقلاب مدظله العالی و ملت ایران و فرزندان وهمسر ایشان تسلیت عرض می نمایم.

برای آنمرحوم غفران الهی و برای بازماندگان صبر مسئلت می نمایم.

فقیر حسین انصاریان

٢٠دی ماه ١٣٩٥