مخروبه های بیرجند پاتوق معتادان است/ضرورت ساماندهی خرابه ها

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسن صائب پیش از ظهر دوشنبه در شورای مبارزه با مواد مخدر شهرستان بیرجند بیان کرد: برخی از افراد معتاد از تکدی گرری حرفه ای استفاده می کنند که باید مورد توجه قرار گیرند.

وی با اشاره به وجود کودکان معتاد در بیرجند بیان کرد: متاسفانه هزینه بستری این کودکان و کمپ های ترک اعتیاد در هیچ نهادی تعهد نشده است.

صائب با بیان اینکه بسیاری از خانواده های مددجو که معتاد هستند، توانایی پرداخت هزینه های ترک اعتیاد را ندارند، گفت: این امر باید مورد توجه دستگاه های ذیربط قرار گیرد.

وی با اشاره به خرابه های سطح شهر، بیان کرد: این مخروبه ها هر روز آسیبی را تولید می کنند و باید ساماندهی شوند.

رئیس اداره بهداشت و درمان کمیته امداد امام خمینی (ره) خراسان جنوبی تاکید کرد: شهرداری و دادگستری استان باید طی اقدامی سریع، این مخروبه ها را ایمن سازی کنند.

وی مخروبه ها را پناهگاهی برای معتادان دانست و افزود: این خرابه ها برای ساکنان اطراف خود نیز مشکلات زیادی به وجود می آورند.

صائب خواستار ساماندهی زباله گردها شد و افزود: زباله گردی یکی از راه های کسب درآمد و معتادان بوده که باید جلوگیری شود.

وی با اشاره به بهبود یافتگان اعتیاد، اظهار کرد: نسخه های کنونی که برای خانواده ها پیچده شده اثر بخش نیست و باید زمینه اشتغال برای بهبودیافتگان فراهم شود.

رئیس اداره بهداشت و درمان کمیته امداد امام خمینی (ره) خراسان جنوبی جابه جایی مواد مخدر را امری حرام دانست و گفت: این امر باید به سطح جامعه اطلاع رسانی شود.

صائب با بیان اینکه باید در زمینه های درمانی معتادان انعطاف صورت گیرد، گفت: همچنین باید دانش آموزانی که ترک تحصیل کرده اند نیز شناسایی و سامان دهی شوند.