به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا دشتی ظهر دوشنبه در جمع مجمع اقشار بسیج اظهار داشت: مجمع بسیج باید به سمتی برود که همه برنامه‌های فرهنگی، اقتصاد مقاومتی و غیره را در سطح شهرستان بوشهر طراحی و اجرا کند.

فرمانده سپاه مالک اشتر شهرستان بوشهر اظهار کرد: اعضا باید برنامه‌های بومی و محلی، یادواره های شهدا و غیره را با توجه به موقعیت و شرایط شهرستان طراحی و در محلات به نمایش بگذارند.

دشتی افزود: این مجمع متشکل از نخبگان در اقشار مختلف بسیج است که باید توسط آنها تولیداتی در صورت گیرد که در جامعه بازخورد داشته و خاص عموم مردم باشد.

وی بیان کرد: امروز وظیفه داریم مردم و عموم جامعه را متوجه تولیدات داخلی کنیم و به عنوان مصرف کننده نقش تاثیرگذاری داشته باشیم.

دشتی با اشاره به امر به معروف و نهی از منکر، عنوان کرد: در معرفی دشمن ضعیف عمل شده است و اگر بتوانیم دشمن شناسی خوبی داشته باشیم مشکلات حجاب و مانند آن رفع خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، دومین نشست مجمع اقشار بسیج سپاه مالک اشتر شهرستان بوشهر با حضور مسئول حوزه نمایندگی ناحیه، فرمانده سپاه شهرستان بوشهر، فرماندهان و مدیران اقشار بسیج برگزار شد.