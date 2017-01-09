حجتالاسلام سید موسی حسینیمجد در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در ایام عزا و سوگواری رحلت آیتالله هاشمی رفسنجانی باید وحدت و انسجام ملی را حفظ و مدیریت کرد.
وی افزود: در سالهای اخیر دشمن تلاش زیادی برای جدایی مرحوم آیتالله هاشمی از مقام معظم رهبری و انقلاب کرد ولی وحدت و دوستی این دو یار قدیمی بیش از پیش شد.
امام جمعه اسدآباد ضمن تسلیت رحلت آیتالله هاشمی رفسنجانی به مردم قدرشناس و ولایتمدار تاکید کرد: نباید زحمات، تلاشها و مجاهدتهای این یار امام را در مسئولیتهای مختلف نادیده گرفت.
وی عنوان کرد: از همه انقلابیون درخواست میشود که به پیام باظرافت ومدبرانه رهبر دقت نظر داشته و این پیام تسلیت را مطالعه کنند زیرا نکات همه جانبهای در این پیام پنهان است.
حجتالاسلام حسینیمجد با بیان اینکه فرمایشات مقام معظم رهبری فصلالخطاب همه امور در کشور است، عنوان کرد: نباید یک قدم جلوتر و یا عقبتر از فرمایشات و اوامر رهبری حرکت کرد بلکه باید همراه با ایشان و با حفظ وحدت و یکپارچگی در راه اعتلای کشور قدم برداشت.
امام جمعه اسدآباد افزود: رحلت آیتالله هاشمی رفسنجانی فقدان جانکاهی برای کشور، ملت و انقلاب اسلامی بوده و همه ملت ایران در این غم با مقام معظم رهبری شریک هستند و اجازه نمیدهند تا دشمن از این فرصت برای خدشه به وحدت، یکپارچگی و انسجام ملت و کشور ایران اسلامی استفاده کنند.
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