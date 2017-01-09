حزب مردم سالاری «درگذشت آیت الله هاشمی» را تسلیت گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، حزب مردمی اصلاحات درپی درگذشت آیت‌الله هاشمی رفسنجانی بیانیه‌ای صادر کرد.

در این بیانیه‌ آمده است: فقدان آن فقید سعید که همواره، همراه انقلاب، امام و رهبری بوده اند، ثلمه ای بس بزرگ خواهد بود، ایشان حقیقتا استوانه‌ای استوار برای این انقلاب بوده و همچون برداری دلسوز در کنار رهبری تا کنون بوده است.

این بیاینه تصریح کرده است: ضایعه ارتحال اندوه بار امیرکبیر دوران را به محضر بقیه الله الاعظم (عج)، مقام معظم رهبری، مردم قدر شناس ایران و تمامی آزادی خواهان جهان تسلیت گفته و برای شادی روح آن مرحوم رحمت و مغفرت واسعه الهی و برای سایر بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل از درگاه ایزد متعال مسالت می‌کنیم.

این بیانیه در خاتمه تصریح کرده است که حزب مردمی اصلاحات در پایان از عموم مردم ایران دعوت می‌کند تا با حضور پرشور و گسترده در مراسم تشیع و ترحیم آن عالم مجاهد و نستوه، قدردانی و تجلیل به عمل آورند.