نشست ششم«کمیسیون مشترک برجام» در وین برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، ششمین نشست کمیسیون مشترک برجام با حضور تیم مذاکره کننده ایران و اعضای گروه ۱+۵ و در سطح معاونان و مدیران سیاسی امروز (سه‌شنبه) در هتل کوبورگ وین برگزار می‌شود.

بر اساس این گزارش «هلگا اشمیت» معاون فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و «سید عباس عراقچی» معاون امور حقوقی و بین‌المللی وزارت امور خارجه ریاست هیات های مذاکره کننده در این نشست را بر عهده دارند.

کمیسیون مشترک که تشکیل شده از اعضای شرکت کننده در فرآیند مذاکرات هسته ای که منتج به برجام شده یعنی جمهوری اسلامی ایران و اعضای ۱+۵ است.

این نشست ها در سطح معاونان وزرای امور خارجه تشکیل می شود، همچنین جلسات کارشناسی نیز در حوزه‌های هسته ای و مساله تحریم ها برگزار می شود. در این جلسات موضوعات مختلف مربوط به برجام رصد شده و در صورت لزوم تصمیمات مقتضی اتخاذ می‌شود.

در متن برجام و پیوست‌های آن وظایف متنوع و متعددی بر عهده کمیسیون مشترک گذاشته شده است که جزییات آن در بخش‌های مربوطه در متن برجام و پیوست‌ها و به طور خاص در پیوست شماره چهار برجام آمده است.

می توان اینگونه بیان داشت که کمیسیون مشترک برجام مسئولیت مراقبت از روند اجرای برجام از سوی همه طرف‌ها و رفع گره‌های احتمالی در این مسیر را عهده دار است.

گفتنی است بر اساس شنیده ها، در حاشه این نشست دو هیات ایرانی و امریکایی در سطح کارشناسی با یکدیگر در خصوص روند اجرایی شدن برجام در یک سال گذشته، عهد شکنی های امریکا و مانع تراشی های بسیاری که تا کنون انجام داده است و دیگر اقدامات دو طرف در جهت تسریع اجرای فرآیند برجام به بحث و تبادل نظر خواهند پرداخت.