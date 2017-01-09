رئیس هیئت بدنسازی و پرورش اندام استان ایلام انتخاب شد

به گزارش خبرنگار مهر، انتخابات مجمع هیئت بدنسازی و پرورش اندام استان با حضور ناصر پور علی فرد رئیس فدراسیون پرورش اندام کشور برگزار و محسن پیری با کسب ۱۰ رای برای مدت چهار سال به عنوان ریئس هیئت بدنسازی و پرورش اندام استان ایلام انتخاب شد.

رئیس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام کشور با اشاره به ضرورت تعامل با رسانه ها گفت: با برنامه ریزی دقیق و کمک رسانه ها در راستای فرهنگ سازی و معرفی این رشته ورزشی در بین مردم تلاش کنیم.

ناصر پور علی فرد افزود: در صورت فراهم شدن زیرساخت ها و آمادگی استان می توانیم در آینده مسابقات کشوری را در استان ایلام برگزار کنیم.