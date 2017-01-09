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۲۰ دی ۱۳۹۵، ۱۳:۵۰

رئیس هیئت بدنسازی و پرورش اندام استان ایلام انتخاب شد

رئیس هیئت بدنسازی و پرورش اندام استان ایلام انتخاب شد

ایلام-رئیس هیئت بدنسازی و پرورش اندام استان ایلام با حضور مسئولان انتخاب شد.

به گزارش خبرنگار مهر، انتخابات مجمع هیئت بدنسازی و پرورش اندام استان  با حضور ناصر پور علی فرد رئیس فدراسیون پرورش اندام کشور برگزار و محسن پیری با کسب ۱۰ رای برای مدت چهار سال به عنوان ریئس هیئت بدنسازی و پرورش اندام استان ایلام انتخاب شد.

رئیس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام کشور با اشاره به ضرورت تعامل با رسانه ها گفت: با برنامه ریزی دقیق و کمک رسانه ها در راستای فرهنگ سازی و معرفی این رشته ورزشی در بین مردم تلاش کنیم.

ناصر پور علی فرد افزود: در صورت فراهم شدن زیرساخت ها و آمادگی استان می توانیم در آینده مسابقات کشوری را در استان ایلام برگزار کنیم.

کد مطلب 3872846

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