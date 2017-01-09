آیت الله هاشمی برای مقابله با رژیم پهلوی تا مرز شهادت پیش رفت

به گزارش خبرگزاری مهر، نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در پی درگذشت رئیس محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام پیام تسلیتی به شرح ذیل صادر کرد:

«بسمه تعالی

خبر رحلت آیت الله هاشمی رفسنجانی از پیشگامان دوران نهضت اسلامی موجبات تاسف را فراهم کرد. شخصیتی که سال ها زندان قبل از انقلاب او را از پا نینداخت تا نهضت به رهبری امام خمینی (ره) به ثمر نشست. تلاش بی وقفه او برای مقابله با رژیم منحوس پهلوی و منافقین کوردل به حدی بود که وی را تا مرز شهادت پیش برد.

شخصیتی که پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز دست از تلاش و فعالیت برنداشته و با قبول مسئولیت های مهم همچون ریاست مجلس شورای اسلامی، ریاست جمهوری، ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام و نیز مجلس خبرگان رهبری، در عرصه های مختلف مدیریتی نظام جمهوری اسلامی ایران کوشا بود. در این بین فتنه گران نتوانستند در رابطه صمیمی وی با رهبر معظم انقلاب خللی وارد کند.

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها بدین وسیله ضایعه وارده و درگذشت رئیس محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام را به رهبر معظم انقلاب، ملت ایران و جامعه دانشگاهی کشور تسلیت عرض کرده و از خداوند متعال برای وی طلب غفران رحمت الهی را مسئلت دارد.