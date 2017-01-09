به گزارش خبرنگار مهر، نخستین مرحله اردوی آماده سازی تیم وزنه برداری جوانان برای حضور در مسابقات قهرمانی جوانان جهان از روز ۲۴ دی ماه و با حضور ۱۵ وزنه بردار زیر نظر «محمد حسین برخواه» سرمربی تیم جوانان آغاز می شود.

وزنه برداران دعوت شده به اردوی تیم جوانان به دو گروه تقسیم شده اند که طبق زمانبندی از روز ۲۴ دی تمرینات خود را آغاز می کنند.

بر این اساس اسامی وزنه برداران گروه اول که از روز ۲۴ تا ۸ بهمن در اردو تمرین خواهند کرد به شرح زیر است:

۱-حسین سلطانی از استان زنجان

۲-حسین غزالیان از استان مازندران

۳-احمداحمدنژاد از استان آذربایجان غربی

۴-تقی آقازاده از استان اردبیل

۵-عارف خاکی از استان اصفهان

۶-رضا فلاحی از استان کرمانشاه

۷-رامین ولی پور از استان مازندران

۸-رحمان اورامه از استان خوزستان

۹-رضا بیرالوند از استان لرستان

۱۰-علی داودی از استان تهران

۱۱-قاسمعلی محمدپور از استان مازندران

۱-رسول معتمدی از استان اصفهان

۲-رضا اسمی از استان فارس

۳-محسن ایمانی از استان تهران

۴-عباس زندی از استان همدان

در ادامه این تمرینات، سه وزنه بردار از لیست اردونشینان خارج و نفرات جدید به شرح زیر از روز ۸ بهمن به جمع اردونشینان ملحق می شوند:

۱-مصطفی زارعی از استان مرکزی

۲-محمد امین قاسمی از استان ایلام

۳- اسحاق ذعاب از استان بوشهر

۴- میلاد پوررشنو از استان خوزستان